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Врач-терапевт назвала причины боли в спине

Терапевт Гребнева сообщила, что боль в спине может быть следствием психологических проблем
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Фото: TASS/dpa-Zentralbild/Arno Burgi
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Боль в спине может являться следствием хронического стресса или психологических проблем. Об этих и других причинах неприятных ощущений в области спины «Известиям» 20 мая рассказала врач-терапевт Юлия Гребнева.

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«Причин боли в спине может быть огромное множество. Это последствия травм, растяжения связок и мышц из-за большой нагрузки, патологии позвоночника, сужение позвоночного канала, болезни суставов и даже обменные нарушения. Кроме того, провоцировать боли могут малоподвижный образ жизни, избыточный вес и переохлаждения», — уточнила специалист.

При этом она подчеркнула, что для диагностики серьезных заболеваний следует изучить все симптомы.

«Конечно, если вы испытываете боль в спине, то необходимо обратиться к неврологу или терапевту. Но, чтобы избежать боли, необходимо заниматься умеренными физическими нагрузками, разминаться перед тренировками и регулярно обследоваться у врача», — посоветовала Гребнева.

13 мая доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков допустил, что стресс может стать причиной развития онкологических заболеваний. Вместе с тем он подчеркнул: одной-единственной причины развития рака не существует. По словам эксперта, стоит учитывать такие факторы, как малоподвижный образ жизни; неправильное питание; вирусы; воздействие внешних факторов (радиация, промышленные выбросы); курение; чрезмерное употребление алкоголя; ослабление иммунитета; наследственность.

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