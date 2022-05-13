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Онколог рассказал о возможной связи стресса и рака

Онколог Серяков: хронический стресс может влиять на развитие онкологических заболеваний
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вопрос о том, что стресс провоцирует развитие онкологических заболеваний, до сих пор остается спорным, но исключать такой вариант нельзя, рассказал «Известиям» главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

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«Хронический стресс приводит к изменениям метаболизма, сокращая длину теломера, повышая уровень гормонов стресса, — адреналина, норадреналина и кортизола. Его иначе называют дистрессом (сильная тревожность, недомогание и подавленность). Регулярное или постоянное повышенное психологическое напряжение провоцирует образование воспалительных процессов организме. Впоследствии это может привести к физическим заболеваниям, к которым относят и рак», — отметил врач

Однако этот вопрос до сих пор остается не до конца изученным, добавил специалист.

По его словам, состояние дистресса нередко встречается у онкологических больных до момента установки диагноза. Однако важно понимать, что одной-единственной причины развития рака не существует. Говоря о риске развития онкологических заболеваний, стоит учитывать такие факторы, как малоподвижный образ жизни; неправильное питание; вирусы; воздействие внешних факторов (радиация, промышленные выбросы); курение; чрезмерное употребление алкоголя; ослабление иммунитета; наследственность.

«Спровоцировать развитие злокачественной опухоли может комплексное воздействие различных первопричин. Хронический стресс может привести к сбоям в работе иммунной системы, органов ЖКТ, а также ухудшить общее состояние. Если собрать все эти процессы вместе, то нарушения, вызванные ими, могут привести к развитию различных заболеваний, в том числе и онкологических», — подчеркнул Серяков.

27 апреля врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит рассказал, что проблемы с пищеварением и тошнота во время приема пищи могут указывать на рак желудка.

Он также порекомендовал обратиться за медицинской помощью, если к этим признакам добавляется сонливость и усталость. Онколог призвал обратить внимание и на другие симптомы, такие как снижение аппетита, боль в области желудка, резкая потеря веса.

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