Онколог назвал ранние симптомы рака желудка

Проблемы с пищеварением и тошнота во время приема пищи могут указывать на рак желудка, рассказал 26 апреля порталу «Доктор Питер» врач-онколог, доктор медицинских наук Олег Кит.

«Опасная патология может заявить о себе и в тот момент, когда вы завтракаете, обедаете или ужинаете. У вас внезапно появилось чувство «задержки» при приеме пищи — вам кажется, что еда остановилась где-то вверху живота, вы заметили, что насыщение теперь происходит гораздо раньше, вроде бы ничего не съели, а уже наелись», — пояснил врач.

Если к этим признакам добавляется сонливость и усталость, то в этом случае Кит советует обратиться за медицинской помощью. Онколог призвал обратить внимание и на другие симптомы — такие как снижение аппетита, боль в области желудка, резкая потеря веса.

Врач также отметил, что развитию рака желудка способствует неправильное питание.

Ранее, 24 апреля, онколог Иван Карасев рассказал в своем микроблоге о пяти самых распространенных симптомах рака тонкой кишки. К ним врач отнес тошноту, вздутие живота, запоры или диареи, боли в области пупка и кровь в стуле. В группу риска попадают граждане с хроническими заболеваниями кишечника, аденоматозными полипами тонкой кишки, полипозными синдромами. При этом при обнаружении заболевания на начальных стадиях выздоравливает около 80% больных.