Актер фильма «Пираты Карибского моря» Тамайо Перри умер после нападения акулы
В результате нападения акулы скончался актер фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Тамайо Перри. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает телеканал Sky News.
По его данным, 49-летний мужчина скончался 23 июня после нападения акулы у Оаху на Гавайях. Спасатели прибыли на место, после того как их вызвали очевидцы, однако Перри скончался на месте. В момент случившегося он занимался серфингом.
Ранее сотрудники по безопасности океана предупреждали об акулах в этом районе после нападения, сообщает сайт kp.ru.
Отмечается, что Перри сам работал спасателем с 2016 года. Также он снимался в фильме «Ангелы Чарли: Полный дроссель» и в сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush, пишет РИАМО.