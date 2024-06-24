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Актер фильма «Пираты Карибского моря» Тамайо Перри умер после нападения акулы

Sky News: умер актер фильма «Пираты Карибского моря» Тамайо Перри
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Фото: Соцсети
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В результате нападения акулы скончался актер фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах» Тамайо Перри. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает телеканал Sky News.

По его данным, 49-летний мужчина скончался 23 июня после нападения акулы у Оаху на Гавайях. Спасатели прибыли на место, после того как их вызвали очевидцы, однако Перри скончался на месте. В момент случившегося он занимался серфингом.

Ранее сотрудники по безопасности океана предупреждали об акулах в этом районе после нападения, сообщает сайт kp.ru.

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Отмечается, что Перри сам работал спасателем с 2016 года. Также он снимался в фильме «Ангелы Чарли: Полный дроссель» и в сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush, пишет РИАМО.

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