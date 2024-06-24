Матвиенко призвала не сорваться в эмоциональную реакцию после терактов в Дагестане
Российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, крайне важно проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию после терактов в Дагестане. Об этом 24 июня заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.
«Сейчас крайне важно <...> не пойти по самому простому и неверному пути — пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряженности, враждебности. Ни в коем случае», — написала она в своем Telegram-канале.
По ее мнению, обществу важно понимать, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо и является абсолютно циничной провокацией из-за рубежа.
«Не имея возможности нанести России поражение извне, противник ищет любые способы взорвать наше общество изнутри», — отметила спикер СФ.
Она подчеркнула, что под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности государственности — многонациональность и многоконфессиональность. Матвиенко добавила, что Россия имеет дело с международным терроризмом.
Председатель Совфеда выразила уверенность, что силовики в кратчайшие сроки зачистят экстремистские ячейки, завершат следственные действия, а также установят заказчиков.
23 июня боевики открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия. Также был обстрелян пост ДПС в Махачкале. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). В республике ввели режим контртеррористической операции, 24 июня он был завершен.
В результате терактов погибли 19 человек, из которых 15 — сотрудники правоохранительных органов. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением. Всего были нейтрализованы пятеро боевиков: в Дербенте двое, в Махачкале трое. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов. Председатель СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях в Дагестане.