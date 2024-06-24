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Врач дал советы людям с заболеваниями сердца в жару

Врач Григорьян: людям с болезнями сердца стоит потреблять меньше соли в жару
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Каждый пациент, страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой системы, должен внимательно следить за своим здоровьем, особенно в жару. О том, как сохранить здоровье в жаркую погоду «Известиями» 24 июня рассказал эндоваскулярный хирург, детский хирург, к.м.н. Ашот Михайлович Григорьян.

«Каждый пациент, страдающий заболеваниями сердечно-сосудистой системы должен придерживаться той схемы лечения, которую ему прописал его лечащий врач. Вне зависимости от патологии сердца всем без исключения пациентам стоит избегать длительного нахождения на солнце, помнить о своевременном восполнении потерь воды и минеральных элементов», — рассказал Григорьян.

Также он отметил, что следует помнить о важности периодических осмотров и выполнении ЭКГ и ЭхоКГ. Эти два метода позволят своевременно обнаружить начинающуюся проблему как у пациентов, впервые сталкивающихся с заболеванием сердца, так и у тех, у кого уже установлен один из диагнозов заболевания сердца.

По его словам, пациентам, страдающим гипертонической болезнью необходимо соблюдать режим приема гипотензивных препаратов.

«Почему так важно помнить об этом? Препараты имеют накопительный эффект. Пауза в приеме препаратов снижает их концентрацию в крови. И это может стать причиной развития кризов с различными последствиями. В жаркую погоду, при чрезмерном употреблении жидкости важно помнить о приеме этих препаратов в том числе и для профилактики гипертонических кризов, придерживаться диеты с низким содержанием поваренной соли всё по той же причине», — посоветовал врач.

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Пациентам с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом любой иной локализации, важно помнить о приеме снижающих холестерин препаратов, о диете, обогащенной растительными жирами и с низким содержанием животных жиров.

«Первые две рекомендации относятся к мерам профилактики роста атеросклеротической бляшки. Не стоит забывать о приеме препаратов, поддерживающих более жидкое состояние крови, что позволяет ей легче протекать сквозь суженные участки артерии. Если пациенту была проведена какая-либо операция, направленная на реваскуляризацию миокарда (аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий), ошибочно полагать, что на этом ишемическая болезнь сердца побеждена и пролечена», — предупредил специалист.

Он отметил, что стенты и наложенный шунт лишь устраняют симптомы (боли при физической нагрузке) и предупреждают развитие инфаркта.

«Но проблема атеросклероза остается, и для этого и необходим постоянный прием холестеринснижающих препаратов (статинов). Также важно помнить о приеме препаратов, разжижающих кровь. Помимо того что кровь становится более жидкой и ей легче проходить сквозь суженные участки артерии, эти препараты предупреждают тромбообразование в шунте и в стентированном сегменте артерии. И эффект от препаратов также связан с их постоянной концентрацией в крови», — подчеркнул Григорьян.

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В мае врач-кардиолог Екатерина Акинина перечислила продукты, способствующие росту уровня холестерина в организме. К таковым она отнесла мясные субпродукты, хот-доги, салями, колбасы, бекон, свиные ребра, пирожные, кексы, мороженое, сладкие безалкогольные напитки и другие, также в этот список входят обычный сыр, сливки, цельное молоко и йогурт, трансжиры и твердые маргарины.

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