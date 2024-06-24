НАК опубликовал кадры оперативной работы с места проведения КТО в Дагестане

Национальный антитеррористический комитет в понедельник, 24 июня, опубликовал кадры оперативной работы с места проведения контртеррористической операции (КТО) в Дагестане.

На месте терактов работают сотрудники ФСБ. На кадрах видно, что возле поврежденных храмов лужи крови и оружие.

«В связи с нападениями вооруженных лиц в городах Махачкала и Дербент на здания церкви и синагоги, а также на сотрудников полиции был введен правовой режим контртеррористической операции, установлены специальные меры и временные ограничения», — заявил представитель информационного центра НАК Вадим Дружинин.

Отмечается, что в результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов.

Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия, а также поиск пособников боевиков.

Вечером 23 июня неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после они скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС.

Также было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Помимо этого, в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

К настоящему моменту в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. По последним данным, при терактах погибли 15 сотрудников полиции, также есть жертвы среди мирного населения.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте. Также в Дагестане открыли горячую линию по оказанию помощи пострадавшим.

Кроме того, в городе до особого распоряжения отменили все развлекательные мероприятия. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением боевиков.

Национальный антитеррористический комитет заявил о нейтрализации пяти боевиков в Дагестане: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое боевиков. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.