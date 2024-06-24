Власти Дагестана пообещали продолжить поиск спящих ячеек боевиков

Шесть террористов были ликвидированы в Дагестане, власти продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые готовились в том числе из-за рубежа. Об этом 24 июня заявил глава региона Сергей Меликов.

«Ликвидированы шестеро бандитов. Будут проводиться дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа», — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Меликов также заявил, что ситуация в республике контролируется органами власти и правоохранителями. Он призвал сограждан сохранять спокойствие.

Вечером 23 июня неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после они скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Помимо этого, в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

К настоящему моменту в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. По последним данным, при терактах погибли 15 сотрудников полиции, также есть жертвы среди мирного населения.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте. Также в Дагестане открыли горячую линию по оказанию помощи пострадавшим.

Кроме того, в городе до особого распоряжения отменили все развлекательные мероприятия. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением боевиков.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о нейтрализации пяти боевиков в Дагестане: в Дербенте было ликвидировано двое, в Махачкале — трое боевиков. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.