Человек погиб в результате стрельбы на приграничной с РФ территории Абхазии
Один человек погиб, еще трое получили ранения в результате стрельбы неподалеку от российско-абхазской границы в Гагрском районе Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Гагрского района.
«По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители. Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию», — отметили там.
Представитель прокуратуры добавил, что ситуация на границе в настоящее время стабильная.
По информации источника «Известий», причиной инцидента стал личный конфликт.