Уилан призвал США к решительным мерам для обмена его и Гершковича

Американец Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, в интервью телеканалу CNN, в субботу, 22 июня, призвал США принять «решительные меры», чтобы вернуть его и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, также обвиняемого в шпионаже, на родину.

«США должны выйти и что-то предпринять. <...> Что-то, что заставит Кремль задуматься и сказать: «Хорошо, да, точно, теперь пришло время вернуть Эвана и Пола, и тогда мы хотим вернуть тех, кто у вас есть из наших, и на этом закончим», — заявил Уилан.

При этом, как указал телеканал, пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэтью Миллер на прошлой неделе в ходе брифинга заявил, что власти США «будут продолжать работать над тем, чтобы вернуть домой Гершковича и Уилана».

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы добиться их освобождения. Мы не говорим об этом публично, как это было всегда, но это один из самых высоких приоритетов госсекретаря и президента», — сказал он.

Ранее, 23 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-президента США Дональда Трампа, что он добьется освобождения американского журналиста Эвана Гершковича еще до вступления в должность в случае переизбрания заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по теме находящихся в заключении лиц должны вестись в полной тишине, только так они могут быть результативными.

В конце апреля президент США Джо Байден заявил, что Белый дом делает всё возможное для возвращения на родину обвиняемых в РФ в шпионаже американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Политик призвал Москву немедленно освободить их.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест, срок меры пресечения неоднократно продлевался.

Уилан был задержан в российской столице в конце декабря 2018 года. В отношении него также возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020-го Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять его по схеме обмена заключенными.

12 февраля глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Уиланом. Блинкен отметил, что работа по возвращению американских граждан, в том числе и Гершковича, в Вашингтоне продолжится.