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Сюжет:

Орбан назвал завершение конфликта на Украине одной из главных целей Венгрии

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Завершение украинского конфликта является одной из приоритетных целей для Будапешта. Такое заявление 22 июня сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газетам медиагруппы Funke.

Так он ответил на вопрос о том, чего стоит ждать в период председательства Венгрии в Совете Европейского союза, которое начнется 1 июля.

«Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение [конфликта на Украине]. И проблема миграции должна быть решена», — приводит его слова газета Die Zeitf.

Премьер-министр отметил, что те, кто хочет попасть на территорию Венгрии, обязаны подать необходимые документы в посольство страны в других государствах. Если всё будет одобрено, то человек сможет въехать в страну, в противном случае дорога в Венгрию будет закрыта.

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Ранее, 21 июня, Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что НАТО планирует создать свою миссию на Украине на следующем саммите альянса, который пройдет в июле в Вашингтоне, однако Венгрия в ней участвовать не будет. Он добавил, что страна получила гарантии от главы альянса Йенса Столтенберга и его возможного преемника, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, что имеет право воздержаться от участия в действиях блока по расширению военной поддержки Украины.

До этого, 16 июня, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на одном из заседаний саммита в Швейцарии по Украине, заявил, что Будапешт готов помочь оказать посреднические услуги в коммуникации между Евросоюзом (ЕС), Киевом и Москвой.

13 июня глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что у Венгрии нет больших надежд на саммит по Украине в Швейцарии, так как на нем будет представлена позиция лишь одной стороны. По его словам, не следует ожидать ощутимых результатов от мирных конференций, на которых нет воюющих сторон или присутствует только одна из них.

Ранее, 31 мая, Орбан заявил, что Североатлантический альянс — это оборонительное объединение, а Будапешт присоединился к нему для обеспечения защиты. По его словам, блок создавали не для миссии на Украине. В тот же день Орбан отметил, что Европа находится на стадии подготовки к войне с Россией, поскольку всё больше втягивается в украинский конфликт.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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