Скончался сын модельера Вячеслава Зайцева

Скончался Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева. Об этом 19 июня сообщил источник «Известий».

Сын модельера умер на 65-м году жизни.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что Егор Зайцев госпитализирован с анемией. На следующий день сообщалось, что его состояние стабильное. У Зайцева были диагностированы анемия, коронавирус и почечная недостаточность.

По словам директора модельного агентства Z'Smodels Екатерины Пантелеевой, анемия стала следствием тяжелого года, когда Зайцев-младший потерял отца, несколько месяцев подвергался травле из-за наследства и был вынужден участвовать в судебных процессах.

Известный российский модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. Его похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково. На церемонию прощания с дизайнером пришли десятки людей, среди которых стилист Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина, певец Бедрос Киркоров, а также внучка модельера Маруся и сын Егор.

Вячеслав Зайцев считается первым советским модельером. Он стал лауреатом Государственной премии РФ (1995) и народным художником России (2006). В 1963 году французский журнал Paris Match опубликовал про него статью «Он диктует моду Москве».