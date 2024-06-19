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Боец ММА Джефф Монсон принял ислам в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон принял ислам в Москве. Видео с церемонии в своем Telegram-канале 19 июня опубликовал директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Джефф Монсон принял ислам под восторженные крики «Аллах Акбар!» в Москве», — написал Марков.

По словам самого бойца, церемония состоялась во время торжественного приема по случаю праздника Курбан-байрам, который организовал Европейский мусульманский форум.

«Я принимаю мусульманскую религию осознанно. Я долго шел к этому, много взвешивал и обдумывал. Но этот шаг решительный. Хочу быть плечом к плечу с моими братьями», — поделился Монсон в беседе с «РИА Новости».

Монсон рассказал, что никому не говорил о своем намерении. Лишь во время приема он вышел и заявил, что будет произносить шахаду (свидетельство принятия ислама), удивив тем самым других гостей мероприятия, среди которых были политики, артисты, представители разных национальностей и вероисповеданий.

Он также добавил, что ему нравится жить в России, что это «удивительная страна» с «удивительными людьми».

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. В мае боец заявлял, что хочет завершить карьеру в 2024 году.

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Монсон, получивший в 2018 году паспорт России, отказался от американского гражданства 23 мая. В беседе с «Известиями» он объяснил, что решил отказаться от гражданства США, так как Вашингтон помогает Киеву нападать на Россию. Боец также добавил, что три его друга уже погибли в Донбассе.

О намерении отказаться от американского гражданства Монсон заявил в феврале, объяснив свою позицию несогласием с политикой, проводимой США. Он подчеркнул, что любит Россию и ему «всё здесь нравится».

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