Курбан-байрам: тайны великого праздника у мусульман, начало и конец в 2024 году

Курбан-байрам приходится на десятый день месяца Зуль-хиджа в мусульманском календаре. По традиции на торжество верующие закалывают барана и приносят его в качестве жертвы. В этот день мусульмане также вспоминают подвиги пророка Ибрахима, который считается общим предком арабов и евреев. В 2024 году празднование выпадает в ночь с 15 на 16 июня. Подробнее о том, каковы традиции священного дня и в чем смысл жертвоприношения, — в материале «Известий».

Курбан-байрам 2024: что за праздник, начало и конец

Ураза-байрам и Курбан-байрам — два главных праздника в исламе. Первая дата посвящена окончанию поста в священный месяц Рамадан, а вторая — это праздник милосердия и жертвоприношения, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. Название Курбан-байрам имеет тюркское происхождение. На арабском оно звучит, как «Ид аль-Адха», в переводе означающее «праздник жертвы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Торжество не имеет фиксированной даты, поскольку отсчет идет согласно мусульманскому лунному календарю, так что из-за различий с Григорианским календарем празднование ежегодно сдвигается на 11 дней. В 2024 году Курбан-байрам выпадает на воскресенье, 16 июня. Он отмечается три дня и продлится до вторника, 18 июня. В некоторых исламских государствах празднование может достигать двух недель, как например в Саудовской Аравии.

Праздник имеет большое значение для мусульман. В странах, где большинство проповедуют ислам, первый день является нерабочим. Подобное действует и в некоторых регионах нашей страны, объясняет президент благотворительного фонда «Альтаф» Герман Барух.

Мухаммад-хазрат Байбиков, имам мечети Ихсан, отметил, что в мусульманском мире праздник является одним из двух главных дней в году. В этот день верующие вспоминают историю из 37 суры Корана, которая также упоминается в Ветхом завете. Согласно преданию, однажды Ибрахиму (христиане именуют его Авраам) во сне явился ангел Джабраил и передал веление Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила. Несмотря на душевные терзания, пророк пришел в долину Мина вместе с сыном. Оба отнеслись к повелению Аллаха как к испытанию на преданность. Когда к обряду всё было готово, Всевышний вознаградил пророка за крепость веры и принял вместо отрока в жертву барана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Интересно то, что имя сына, которого Ибрахим приносил в жертву, в Коране не упоминается. По мусульманской традиции, предание подразумевает старшего Исмаила. В то же время христиане подразумевают, что Авраам собирался принести в жертву младшего и любимого ребенка по имени Исаак. Правда, жертвоприношение — не единственный ритуал мусульманского праздника.

Курбан-байрам в 2024: традиции праздника жертвоприношения

Мусульмане начинают подготовку за полтора месяца до Курбан-байрама. В данный период они отказываются от застолий, не стригут волосы и не бреются.

День является праздником завершения хаджа, то есть путешествия в Мекку. Считается, что посетить священный город не менее раза в жизни должен каждый верующий. Как объяснил Мухаммад-хазрат Байбиков, хадж — один из пяти столпов ислама, который совершается раз в год в первые десять дней Зуль-хиджа. В переводе месяц означает «обладатель хаджа». Однако если человек не имеет возможности отправить в город, он совершает поклонение дома. Кроме того, в это время принято держать пост.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Главным смыслом праздника является доказательство своей преданности Аллаху. При заклании животного, в своей душе верующий должен отнестись к нему с жалостью. Проводить ритуал следует аккуратно, жертву запрещено мучить. Тогда, согласно писанию, Всевышний смилуется над человеком.

— Обряд — это, в первую очередь, свидетельство веры, момент обращения искреннего поклонения. Посредством жертвоприношения мусульманин приближается к Аллаху, — дополняет имам мечети Ихсан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Великий праздник знаменуется утренней молитвой, в каждой из мечетей совершается намаз. После этого верующие возвращаются домой и возносят молитву Аллаху (такбир), завтракают, и вновь отправляются в мечеть на проповедь, который ведет имам. Главная часть праздника —принесение в жертву животного чаще всего барана. Если возможности приобрести нет, мусульмане договариваются с родственниками или соседями о совместной покупке. Животное должно быть куплено на честно заработанные деньги. Некоторые верующие перед закланием надевают на жертв колокольчики, ожерелья и амулеты или раскрашивают яркой краской. Подобный обычай связан с поверьем о том, что они смогут перебраться через бездну во время Судного дня и украшения помогут быстрее отыскать их.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По завершению жертвоприношения барана делят на три части. Одну треть следует предложить малоимущим, другую — родственникам, а остальное оставить семье. Из мяса жертвенного животного готовят блюда для праздничного стола. В дни празднования принято приглашать много гостей и угощать их.

Кроме обязательных действий, которые необходимо совершить в праздник, существует и несколько табуированных правил. Так, категорически запрещено отказывать в помощи нуждающимся, ругаться и сквернословить. В этот день верующий должен обратить внимание на свой внешний вид — важно быть чистым. Также в список табу входит тяжелый труд, свободное время стоит посвятить молитве и близким людям. Грехом считается в том числе отказ в помощи нуждающимся.

Как пройдет празднование Курбан-байрама в 2024 году, город Москва

Согласно данным Духовного управления мусульман, в России более 25 млн человек исповедуют ислам. На территории страны мусульмане в основном живут в Татарстане и Башкирии, а также на Кавказе: в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. Также ислам исповедуют многие жители Крыма.

Различные праздничные мероприятия проходят не только в тех областях, где распространен ислам. Так, масштабное празднество в 2024 году ожидается и в Москве. Главные мечети столицы расположены около метро «Проспект Мира», метро «Новокузнецкая» и метро «Минская».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Председатель президиума Духовного управления мусульман России, глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин Москва в интервью с «Известиями» рассказал, что Москва — столица не только православного государства, но и мусульманского.

— Не будем забывать, что Россия была создана славянскими и тюркскими народами, христианством и исламом. Духовное управление находится на территории Московской соборной мечети — на намоленном месте со 115-летней историей. Еще советское правительство признало ее главной мечетью нашей страны, — пояснил имам.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Сегодня в Московскую соборную мечеть приходят от 13 тыс. до 18 тыс. человек. На праздники люди рядами стоят в ее дворе, все четыре уровня храма заполнены, дополняет эксперт.

По традиции утренняя молитва начитается с 6:30-7:00 утра. Съезжаться к мечетям верующие начинают с глубокой ночи. Для удобства верующих будут организованы дополнительные виды наземного транспорта, а также частично перекрыто автомобильное движение. Кроме того, в разных регионах России во время праздника будут работать сервисы, где можно пожертвовать на мясо для нуждающихся. Однако эксперты предупреждают, что перед тем, как перечислить деньги, важно проверить отзывы других пользователей, чтобы не нарваться на мошенников.

Верующие с радостью принимают поздравления от православных христиан и католиков. При встрече мусульманину можно пожелать: «Благословенного праздника!» или «Ид Мубарак!».