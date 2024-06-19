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На Украине сообщили о взрывах в Одесской области

Мэр Одессы Труханов: в Одесской области произошли взрывы
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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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В Одесской области произошли взрывы. Об этом в среду, 19 июня, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов со ссылкой на Воздушное командование Украины «Юг».

«Повреждений получила <...> инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано», — написал он в своем Telegram-канале.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне, также 19 июня взрывы прогремели во Львове.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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