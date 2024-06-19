На Украине сообщили о взрывах в Одесской области
В Одесской области произошли взрывы. Об этом в среду, 19 июня, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов со ссылкой на Воздушное командование Украины «Юг».
«Повреждений получила <...> инфраструктура, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано», — написал он в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне, также 19 июня взрывы прогремели во Львове.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.