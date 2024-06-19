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Дипломат рассказал о хорошей сталелитейной промышленности в КНДР

Дипломат Бакланов: КНДР может поставлять России сталь и текстильную продукцию
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Фото: Global Look Press/Vincent Isore
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Зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал в среду, 19 июня, что Северная Корея может поставлять в Россию изделия из железа, руды и стали, потому что у страны хорошая сталелитейная промышленность, может отправлять текстильную продукцию, которая станет по качеству и цене конкурировать с китайскими товарами.

«В целом у них торговля небольшая, примерно $20 млрд — это не очень много, но она кратно увеличивается из года в год. Нам надо решить вопрос об окончательном выходе из санкций, которые были в 2006–2013 годах введены против КНДР, потому что это полностью потеряло свою политическую актуальность. И всё будет развиваться», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По словам Бакланова, отношения между Россией и КНДР носят замкнутый характер — без участия третьих стран, поэтому проблем с поставками не возникнет.

Восточный график: чего ждать от визита Путина в КНДР и Вьетнам
И почему Запад обеспокоен предстоящими переговорами

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в беседе с «Известиями», что сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран.

Так он прокомментировал распространяемую в западных СМИ информацию о том, что расширением сотрудничества РФ и КНДР якобы создают коалицию против Запада.

Кроме того, Песков прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, это концептуальный рамочный документ, который задает тон двусторонним отношениям и является демонстрацией того, что страны нацелены развивать все векторы двусторонних связей.

Представитель Кремля также обратил внимание, что в выстраивании отношений РФ и КНДР существуют определенные ограничения в связи с санкционным режимом, введенным в отношении двух государств. Однако существуют «механизмы суверенизации отношений», и они могут быть задействованы, чтобы минимизировать негативные последствия незаконных санкций, сказал Песков. Он добавил, что визит Путина является импульсом к созданию этих механизмов.

Президент РФ прилетел в КНДР 18 июня, Ким Чен Ын ожидал его прибытия в аэропорту, передает RT. Лидеры двух стран также встретились утром 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. По традиции в самом начале мероприятия оркестр исполнил гимны двух стран, затем прошел почетный караул, после чего лидеры представили друг другу свои делегации.

Во время переговоров с председателем КНДР Путин подчеркнул, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы основано на принципах равноправия и взаимоуважения интересов двух государств. Основой этого стали подвиги советских и корейских граждан в 1940–1950 годы.

Кроме того, лидеры двух стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников документа, подчеркнул Путин по итогам переговоров, передает НСН. Кроме того, российский лидер призвал пересмотреть режим санкций Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР.

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