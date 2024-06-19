Участникам челябинской ОПГ «Халиуллинские» вынесли приговоры

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговоры семерым жителям региона, совершившим ряд преступлений в составе организованной преступной группы (ОПГ), о чем 19 июня сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Челябинской области. По данным источника «Известий», речь идет о членах ОПГ «Халиуллинские».

Как отмечается, в результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что участники группировки на протяжении длительного времени совершали грабежи, разбойные нападения и вымогали деньги. Пострадавшими чаще всего были бизнесмены.

Первый лидер и пять активных участников ОПГ были задержаны еще в мае 2020 года, а второй — спустя несколько месяцев. Уточняется, что при задержании преступники оказывали сопротивление.

Курчатовский районный суд Челябинска вынес участникам ОПГ приговоры в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Известно, что один участник из них приговорен к лишению свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком три года.

Ранее, 14 июня, суд в Москве запросил срок наказания участнику коптевской организованной преступной группировки Сергею Замараеву по делу об убийствах, датированных 1996 и 1998 годами. Замараева задержали в 2022 году, спустя более 20 лет после совершения преступлений. Вину он не признал и настоял на рассмотрении его дела с участием присяжных.