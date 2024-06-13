Акция протеста против властей в Буэнос-Айресе привела к пожарам и пострадавшим

В Буэнос-Айресе акция протеста переросла в столкновения с полицией, были подожжены два автомобиля. Об этом сообщило издание France 24 в среду, 12 июня.

Акция проходила в центре города у конгресса Аргентины, где шло обсуждение новых реформ, предложенных президентом страны Хавьером Милеем.

«Беспорядки начались, когда протестующие попытались обойти систему ограждений, созданную для изоляции конгресса, и были отброшены при помощи газа и резиновых пуль», — сказано в публикации.

В ответ протестующие начали бросать в полицейских камнями. По крайней мере два автомобиля были подожжены.

По информации газеты, пять человек в результате инцидента были госпитализированы с симптомами отравления слезоточивым газом. Еще нескольким десяткам помощь оказывалась на месте.

Ранее, 24 апреля, в Аргентине начались массовые протесты студентов и преподавателей университетов из-за реформы Хавьера Милея в сфере образования.

До этого в различных органах государственного управления страны также прошли многочисленные акции против правительственной корректировки заработной платы, массовых увольнений в государственном аппарате и намерения закрыть ключевые организации для обеспечения социальной политики.

Так, например, 4 апреля в стране была объявлена забастовка преподавателей из-за ликвидации FONID (Национального фонда поощрения учителей), низких зарплат и маленьких пенсионных выплат. Власти предупредили, что не заплатят за один рабочий день тем учителям, которые примут участие в забастовке.

Ранее, 22 января, сообщалось, что Милей планирует отменить или изменить более 300 законов Аргентины с целью дерегулирования экономики и ее глубокого реформирования. Так, аргентинские власти намерены сократить расходы на содержание правительства, снизить энергетические и транспортные субсидии, а также заморозить все ранее начатые инфраструктурные государственные проекты. Однако планы Милея уже вызвали недовольство среди профсоюзных движений, некоторые из которых призвали к организации массовых забастовок.

10 декабря Хавьер Милей официально вступил в должность президента после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.