Полиция Аргентины применила газ против учителей и пенсионеров во время протеста
Аргентинская полиция применила слезоточивый газ против пенсионеров и учителей, которые вышли на протесты в центре Буэнос-Айреса. Об этом 4 апреля сообщает портал C5N.
В четверг в Аргентине была объявлена забастовка преподавателей из-за ликвидация FONID (Национального фонда поощрения учителей), низких зарплат и маленьких пенсионных выплат. Власти предупредили, что не заплатят за один рабочий день тем учителям, что примут участие в забастовке.
Учителя и пенсионеры пришли к конгрессу, где полиция города применила антипикетный протокол, чтобы подавить протестующих, и использовала слезоточивый газ.
«Мы столкнулись с чудовищным правительством, жестокое насилие, зарплаты, увольнения. Вдобавок ко всему они посылают этот гигантский репрессивный аппарат. Мы должны провести много маршей и объединиться», — сказал один из участников.
До этого в различных органах государственного управления страны также прошли многочисленные акции против правительственной корректировки заработной платы, массовых увольнений в государственном аппарате и намерения закрыть ключевые организации для обеспечения социальной политики.
27 марта президент Аргентины Хавьер Милей сказал, что планируется уволить около 70 тыс. государственных служащих в ближайшее время. Кроме того, по его словам, в стране было ликвидировано около 200 тыс. социальных программ, которые «реализовывались нерегулярно». Милей подчеркнул, что в то же время были увеличены другие аспекты социальной помощи, например, по программе для беременных.
Ранее, 9 марта, Милей заявил, что намерен отменить автоматическое повышение зарплат для всех членов правительства, включая самого себя. По словам государственного лидера, он регулярно обнаруживает новые законы, которые приносят прибыль политикам в урон населению страны. Президент подчеркнул, что при его правлении в финансах будут проигрывать чиновники государственного аппарата, а не простые люди.