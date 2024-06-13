Гостей фестиваля «Времена и эпохи» проведут по московским усадьбам

В рамках фестиваля «Времена и эпохи» в Москве будут организованы 150 экскурсий по старинным усадьбам. Всего в период фестиваля, с 12 по 16 июня, можно будет прогуляться по 10 таким маршрутам, которые проложены по территории самых крупных столичных усадеб.



Одна из таких экскурсий проводится по усадьбе Воронцово. Ансамбль парадного въезда в этот живописный парк построил в конце XVIII века владелец Воронцова генерал-фельдмаршал Николай Репнин. О тайнах Воронцово расскажет экскурсовод Наталья Дутова, которая также проведет участников прогулки через каскад прудов и местный лабиринт.



Программой фестиваля предусмотрена и прогулка по Измайлово, где когда-то находилась царская резиденция с птичьим двором и зверинцем. Гости увидят бывший парадный въезд на остров, состоявший из башни и моста с изразцами. Маршрут проходит через Спасские и Задние ворота, мостовую башню, старый государев двор, офицерский корпус Николаевской военной богадельни и Покровский собор.



По усадьбе Влахернское-Кузьминки гостей фестиваля проведет экскурсовод Евгения Дирдовская. Земли, на которых расположена усадьба, в начале XVIII века Петр I подарил промышленнику Григорию Строганову за помощь в оснащении армии и флота. При его потомках было начато усадебное строительство, построена деревянная церковь, освященная в честь Влахернской иконы Божией Матери, после чего село получило второе название – Влахернское.



Московские экскурсоводы подготовили также познавательные прогулки по усадьбам Покровское-Глебово-Стрешнево, Люблино, Останкино, Митино, Лефортово. На экскурсионной карте — и Парк имени 50-летия Октября, расположенный в районе Проспект Вернадского. Сейчас он считается одним из самых современных в Москве, но при этом сохранившим свое историческое лицо.