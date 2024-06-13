Радулова настроение: поможет ли звездный форвард «Локомотиву»

Клубы КХЛ продолжают комплектоваться на следующий сезон. Большинство ключевых сделок случилось еще в мае, в первый месяц периода обменов и переходов. Но и в июне уже произошло несколько громких подписаний контрактов. Так, звездный Александр Радулов оказался в ярославском «Локомотиве». Многолетний капитан ЦСКА и «Локо» Сергей Андронов теперь попробует помочь завоевать Кубок Гагарина петербургскому СКА. Дмитрий Кагарлицкий перешел в нижегородское «Торпедо».

Вадим Шипачев близок подписанию соглашения с минским «Динамо», а Алексей Кручинин теперь будет выступать за череповецкую «Северсталь». Продолжается и тенденция приезда в КХЛ иностранных игроков. Самым громким пока стало появление в московском «Спартаке» словацкого форварда Адама Ружички. Как показывает практика, за последние два с лишним года КХЛ не оказалась изолирована от сделок с легионерами.

Радулов

Двукратный чемпион мира два года назад триумфально вернулся из НХЛ, став одним из лидеров казанского «Ак Барса». Во многом благодаря ему клуб едва не выиграл Кубок Гагарина 2023 года, уступив в финале ЦСКА лишь в заключительном, седьмом, матче (2:3). Но во втором сезоне в столице Татарстана статистика Радулова просела. А после проваленного командой сезона, вылета в первом раунде плей-офф. началась перестройка. И «Ак Барс» стал расставаться со звездами прошлых двух лет.

Будущее Александра было одной из главных интриг межсезонья. В результате на прошлой неделе он подписал однолетний контракт с «Локомотивом». Хоккеист, которому 5 июля исполнится 38 лет, уже работал с нынешним главным тренером «железнодорожников» Игорем Никитиным. Это было в 2014–2016 годах в ЦСКА, где 50-летний специалист ассистировал Дмитрию Квартальнову. Тогда они дошли до финала Кубка Гагарина – 2016 и только в последнем, седьмом, матче финала проиграли магнитогорскому «Металлургу» (1:3).

А теперь Никитин совместно с Радуловым попытаются принести первый подобный трофей «Локомотиву», который не дотянул до Кубка Гагарина в предыдущем сезоне, уступив в финале той же «Магнитке» (0:4 в серии). Ожидается, что Александр не только усилит ярославцев в игровом плане, но станет одним из лидеров коллектива, заменив в этом качестве ушедшего Андронова.

— Время покажет, насколько Радулов сможет помочь Ярославлю, но вообще это один из сильнейших игроков нашего чемпионата за последние дсять лет, даже если вычеркнуть из этого периода те шесть лет, которые он провел в НХЛ, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков. — Статистика его очень высокая: даже 40 очков в прошедшем сезоне в составе «Ак Барса» — приличный показатель с учетом возраста Александра. Радулов — один из самых креативных хоккеистов. Он не просто лидер, не просто игрок, который может сделать момент из ничего и реализовать его, но еще и способен внутри команды повести за собой коллектив, настроить в раздевалке молодежь. Потому что этот человек знает, как побеждать. И всегда сражается за победу. Так что «Локомотив» приобрел ценного кадра в лице Александра. Понятно, что у всех могут быть спады, но общий класс у Радулова остается. Очень важно тренерам найти подход к нему, потому что это непростой игрок, это человек со своим характером. Надо совместно с руководством интегрировать его в команду так, чтобы он приносил пользу. Получится ли это, покажет май следующего года, когда завершится сезон. Но думаю, что Радулов, несмотря на все свои регалии, еще голоден до больших побед. И сделает всё для успеха.

Андронов

В конце мая многих огорошила новость о переходе олимпийского чемпиона – 2018 в СКА. Но уже позже стало ясно, что «Локомотив» не проявлял большой заинтересованности в сохранении своего капитана. Особенно логика этого решения стала понятна, когда в Ярославль подписали Радулова.

СКА уже во второе межсезонье подряд существенно обновляет состав. И во многом главный тренер команды Роман Ротенберг начинает опираться на бывших триумфаторов Кубка Гагарина в составе ЦСКА — напомним, ранее клуб подписал Михаила Григоренко и Сергея Плотникова. Все трое — крайне титулованные игроки. Андронов выигрывал с московскими армейцами Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах, Плотников — в 2022 и 2023 годах, а Григоренко во всех трех успешных сезонах был в команде.

Кроме того, на счету Андронова два финала Олимпиады — в 2018 году он выигрывал золото в корейском Пхенчхане совместно с Григоренко, а в 2022 году серебро в Пекине вместе с Плотниковым. Кроме того, Плотников — чемпион мира 2014 года.

Суть в том, что в прошлые два сезона у СКА почти не было столь титулованных хоккеистов. И многими экспертами считается, что именно отсутствие людей с победным опытом помешало петербургским армейцам взять Кубок Гагарина, который они не выигрывали с 2017 года.

Андронов в этом смысле может сыграть особую роль, так как в составе ЦСКА он долгое время был капитаном, то есть выполнял функции лидера в раздевалке. В этом качестве он завоевал два трофея в составе красно-синих. А в предыдущие два года играл аналогичную роль в «Локомотиве» и помог команде впервые с 2009 года дойти до финала Кубка Гагарина.

— Андронов — человек-лидер, способный закрывать позиции в меньшинстве, надежно сыграть в равных составах, — отметил Сергей Коньков. — У Сергея колоссальный чемпионский опыт. Это один из тех людей, который может принести пользу любой команде. Тем более, СКА расстался с Александром Кадейкиным, который был в той роли, в какой будет Андронов. Он, Плотников и Григоренко способны помочь клубу на льду и сыграть правильную роль в раздевалке, потому что в Питере молодая команда, которой в какой-то момент не хватает строгости и направленности со стороны ребят более старшего поколения. Возможно, теперь СКА удастся создать нужный баланс между молодостью и опытом.

Кагарлицкий

Больше десяти лет Дмитрий остается одним из самых ярких нападающих КХЛ. Пиком его творчества стали четыре сезона в родной «Северстали» в 2014–2018 годах, когда Кагарлицкий был главной звездой череповецкого клуба и тащил ее на себе в плей-офф. Впрочем, хорошо он проявлял себя и в топ-клубах, проведя несколько результативных сезонов в московском «Динамо» и казанском «Ак Барсе», в основном действуя в связке с Вадимом Шипачевым.

Бывали и спады, как в сезоне-2019/2020, который уроженец Череповца провел в СКА. В Санкт-Петербурге он не вписался в местные игровые схемы. Но в остальном Кагарлицкий почти всегда становился одним из лидеров своих команд. И теперь он перешел в не самый богатый клуб, где также может стать главной звездой, как когда-то в «Северстали».

В «Торпедо» уже два года работает главным тренером Игорь Ларионов, отметившийся склонностью ставить яркий атакующий хоккей и доверять многочисленной молодежи. При этом в успешный первый сезон, когда команда дошла до второго раунда плей-офф, в ней были также яркие опытные игроки вроде нападающего Алексея Кручинина и защитника Антона Сизова. Но минувшей зимой Ларионов обоих неожиданно вывел из состава, а в публичных объяснениях ограничился намеками на токсичность «некоторых игроков». Теперь фактически на роль Кручинина взят Кагарлицкий. Работа 34-летнего хоккеиста с Ларионовым будет одной из главных интриг предстоящего сезона.

— Есть все предпосылки для того, чтобы Кагарлицкий стал в «Торпедо» таким же лидером, каким он был когда-то в «Северстали», — подчеркнул Сергей Коньков. — Тот хоккей, который пропагандирует Игорь Николаевич Ларионов, идеально подходит Дмитрию. Другое дело, здесь важно, чтобы игрок влился в коллектив, в его атмосферу и выполнял необходимые требования тренерского штаба. Понятно, что уровень у этого игрока есть, но надо вписываться в общий контекст игры команды. Тогда все будут в выигрышной ситуации.

Шипачев

Пока официально о переходе Шипачева в минское «Динамо» не объявлено, но агент игрока Станислав Романов подтвердил сайту «Матч ТВ» инсайды «Спорт-Экспресса» и «Бизнес Онлайн» о переговорах с белорусским клубом. В Минске давно не было звезд такого уровня.

Сам Шипачев не играл в подобных середняках КХЛ с 2013 года, когда покинул родную череповецкую «Северсталь». С тех пор он выиграл два Кубка Гагарина в составе петербургского СКА, стал чемпионом мира – 2014 и олимпийским чемпионом – 2018 в составе сборной России, ненадолго съездил в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс», стал самым результативным игроком нескольких сезонов КХЛ, выступая за московское «Динамо», а год назад чуть-чуть не дотянул с «Ак Барсом» до победы в Кубке Гагарина.

Интригой его перехода в Минск становится то, как Шипачев сработается с тамошним главным тренером Дмитрием Квартальновым, предпочитающим достаточно силовой стиль игры, несвойственный Вадиму. Впрочем, эксперты отмечают, что 37-летний центральный нападающий ранее вполне качественно справлялся с игрой у тренеров с довольно специфичными тактическим требованиями — Владимиром Крикуновым в московском «Динамо» и Зинэтулой Билялетдиновым в «Ак Барсе».

— Шипачев очень хорошо себя проявлял и у таких системных тренеров, как Билялетдинов, Крикунов, — это универсальный игрок, — заявил Сергей Коньков. — Поэтому может здорово себя проявить и у Квартальнова. Тренеры должны понимать, какие игроки к ним приходят. И важно наделить их теми полномочиями, при которых они будут справляться со своей работой самым лучшим образом. Есть определенные требования и стандарты, от которых никуда не уйдешь. Их каждый хоккеист должен выполнять. Но в то же время у всех есть индивидуальные сильные стороны, при раскрытии которых игрок может сделать гораздо больше. Если в Минске всё это сойдется, то Шипачев может здорово помочь команде.

Легионеры

Нападающий Адам Ружичка провел несколько лет в Северной Америке, но так и не смог окончательно закрепиться в НХЛ. Теперь 25-летний форвард едет в московский «Спартак», заключив с ним контракт на один год. Игрока не останавливает даже то, что в его родной Словакии запрещают играть за сборную хоккеистам, отправляющимся в КХЛ после начала специальной военной операции. Подобные запреты сейчас действуют во многих европейских национальных хоккейных федерациях, будь то Словакия, Чехия, Швеция, Финляндия.

Стоит отметить, что еще ряд иностранцев приехал в это межсезонье в КХЛ, воспользовавшись смягчением лимита на легионеров — с нового сезона клубы могут заявлять уже по пять зарубежных игроков, а не по три. Омский «Авангард» подписал канадца Линдена Вея, известного по выступлениям за астанинский «Барыс», ЦСКА и СКА. Прошлой сезон он провел в немецком «Мангейме». Также в Омск отправился американец Касселс Коул.

Его соотечественник Остин Ортега теперь будет выступать за владивостокский «Адмирал». Канадские защитник Дин Стюард, а также нападающие Николас Баптист и Фредерик Готье подписаны балашихинским «Витязем». Их соотечественники — защитники Ксавье Улле и Джошуа Брук — перешли в минское «Динамо». Многие легионеры также поменяли клубы внутри КХЛ.

— Здорово, что иностранцы не обращают внимания на давление в своих странах, даже, если им это грозит запретом играть за сборные, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Я не очень большой сторонник засилья легионеров, больше хотел бы, чтобы клубы занимались воспитанием российских молодых хоккеистов. Но в то же время раздражает, когда на так называемом демократичном Западе некоторые страны по идеологическим соображениям запрещают своим гражданам зарабатывать деньги там, где они хотят. В принципе, в США и Канаде до такого маразма не дошло, поэтому мы с 2022 года немало видим в КХЛ североамериканских легионеров. Но в Европе с этим плохо, поэтому почти нет шведов, финнов и чехов в нашей лиге, но хорошо, что словаки не боятся сами решать, что делать. Хоть это и привело к тому, что их теперь не берут в сборные.

Также стоит отметить недавний переход из «Торпедо» опального Алексея Кручинина. Он теперь будет выступать в «Северстали» у главного тренера Андрея Козырева, в позапрошлом сезоне ассистировавшего в Нижнем Новгороде Ларионову и знакомого с Кручининым.