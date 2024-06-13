Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Нелюбимка» 16+

Режиссер — Станислав Сорокин. В ролях: Niletto, Андрей Попов, Егор Хлебников, Алексей Луговинов, Антон Попов, Андрей Крамолин.

Документальный фильм о кумирах молодежи. После оглушительного успеха песни «Любимка» группа Niletto обрела любовь и большую фанатскую аудиторию. Но так ли весело и легко жить на высоких оборотах популярности? Картина рассказывает, как команда музыканта оригинально справляется с выгоранием от нахлынувшего успеха: отправляется в тур по городам своей малой родины, общается с родными и, конечно, проводит концерты.

С 13 июня в онлайн-кинотеатре KION

«10 жизней» 6+

Фото: GFM Animation

Режиссер — Крис Дженкинс.

Анимационный фильм. Все прекрасно знают, что у котов девять жизней. А еще говорят, что они ленивые, капризные и агрессивны к окружающим. И всё-таки даже самые заносчивые из них просто душки по сравнению с пушистой бестией по имени Беккет. Но его будни скоро изменятся. Притом целых десять раз! Коту предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы наконец начать ценить свою собственную жизнь.

С 13 июня в прокате

Театр

«Нашла коса на камень» 12+

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

Режиссер — Сергей Безруков. В ролях: Дмитрий Дюжев, Карина Андоленко, Галина Бокашевская, Павел Харланчук, Сергей Вершинин, Виктор Шутов.

Сергей Безруков соединил в своем спектакле три пьесы Островского — «Бешеные деньги», «Бесприданница» и «Таланты и поклонники», — чтобы подчеркнуть одну из главных тем в творчестве драматурга, актуальную и по сей день.

Среди праздной московской публики, озабоченной лишь тем, как весело провести время и найти себе выгодную партию, появляется странный человек Савва Васильков. Наивный провинциал, по виду — с достатком, но деньгами не сорит. Он без памяти влюблен в первую красавицу Москвы, Лидиньку Чебоксарову, внимания которой добиваются многие...

16 июня, 18:00, Московский Губернский театр, Большая сцена

«Корсар» 12+

Фото: пресс-служба Государственного Кремлёвского Дворца

Хореография: Юрий Григорович. В ролях: Даниил Росланов, Александра Криса, Амир Салимов, Николай Желтиков, Сергей Васюченко, Никита Высоцкий.

Театр «Кремлевский балет» покажет спектакль «Корсар» Адольфа Адана. Сюжет напоминает захватывающий приключенческий роман. Здесь есть погони, похищения, боевые схватки, коварный заговор и интригующий мир Востока с его пестрым базаром, роскошью гарема и спецификой взаимоотношений между персонажами. И, конечно же, пылкая любовь главных героев, воплощенная в виртуозных вариациях и па-де-де — не зря же ни один балетный конкурс в мире не обходится без знаменитого па-де-де Конрада и Медоры, насыщенного сложнейшими элементами и требующего от исполнителей совершенного владения своим телом.

13 июня, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«ДАМАСОБАЧКА» 16+

Фото: МХТ имени Чехова/Екатерина Цветкова

Режиссер — Алексей Мизгирев. В ролях: Сергей Волков, Полина Романова, Дарья Юрская, Кирилл Власов, Ростислав Лаврентьев.

Сюжет «Дамы с собачкой» А.П. Чехова хрестоматиен: банальный курортный роман нежданно оборачивается любовью — тайной, мучительной, безысходной. Один из ведущих российских кинорежиссеров и редкий гость в театре Алексей Мизгирев, сохраняя чеховский текст, сочиняет собственную историю, делая полноправными героями тех, кто упомянут в рассказе лишь вскользь (жену Гурова и мужа Анны Сергеевны), и доводя градус действия до трагедии.

17 и 18 июня, 19:00, МХТ имени Чехова, Малая сцена

«Ничего не бойся, я с тобой» 12+

Фото: пресс-служба Яндекс Афиши

Режиссер — Михаил Миронов. В ролях: Вадим Мичман, Александр Матросов, Никита Смольянинов, Павел Томниковский, Олег Савцов, Олег Отс, Дарья Январина, Анастасия Стоцкая, Митя Федоров.

Мюзикл, ставший хитом. 600 спектаклей успели увидеть миллион зрителей. Ленинград, 1983 год. Молодежь тусуется на рок-квартирниках, ловит волны западных радиостанций, продает редкий винил и мечтает о поездке на родину битлов. Однажды романтик Слава встречает на крыше прекрасную незнакомку, но та от него ускользает. Ботаник Антон тайно вздыхает по хозяйке самых крутых вечеринок. А у мажора Дениса страстный роман, но он не верит в их с любимой будущее. Крепкая мужская дружба дает большую трещину, когда отец Дениса решает женить его по расчету на профессорской дочке. Мюзикл создан совместно с «Бродвей Москва», «Яндекс Афишей» и МТС Live

13, 18, 19 июня, 19:00, 15 июня, 13:00, 18:00, 16 июня, 14:00, Театр МДМ

«Русский крест» 16+

Фото: пресс-служба MoscowShow

Режиссер — Марина Брусникина. В ролях: Евгений Миронов

Спектакль-концерт в жанре народной мистерии по одноименной поэме Николая Мельникова. Поэзия в прочтении Евгения Миронова соединяется с авторской электронной музыкой Николая Попова и народным звучанием фольклорного ансамбля «Комонь».

Идея воплотить на сцене поэму «Русский крест» пришла Евгению Миронову после общения с духовником Николая Мельникова старцем Илием, и желанием последнего было, чтобы это произведение в театре или в кино увидели как можно больше людей.

15 июня, 19:00, Театр на Таганке

«Моя тетрадь в клеточку» 16+

Фото: пресс-служба Электротеатра

Режиссер — Владимир Дегтеренко. В ролях: Александр Синюков.

Премьера моноспектакля Александра Синюкова — это путешествие по жизни в 16 эпизодах, рассказанное, показанное и спетое самим героем. Мы живем во времена скоростей. Этот спектакль — остановка на час с небольшим, возможность доверительного разговора со зрителями о родителях, первых влюбленностях и самых заветных мечтах.

Путешествие — и рамка, позволяющая проехаться по разным эпизодам собственной жизни с ее радостью и драмами, и метафора удивленного взгляда на себя со стороны, с дистанции прожитых лет.

18 и 19 июня, 20:00, Электротеатр

«Дон Кихот». 18+

Фото: Сергей Петров

Режиссер — Алексей Чернышев. В ролях: Георгий Перадзе, Денис Сарайкин, Катя Сергеева, Тина Трухачева, Александр Кижаев, Христина Полуянова.

Премьера спектакля Мастерской «12». История Мигеля де Сервантеса о странствующем рыцаре Дон Кихоте и его верном оруженосце Санчо Пансе никогда не устаревает. Вдохнуть жизнь в самые смелые фантазии и показать, каким выглядит мир глазами чудака и мечтателя, взялась команда под руководством режиссера Алексея Чернышева, уже известная зрителю по спектаклю «Рыжая волшебница».

Как и полагается самой настоящей сказке, в спектакле «Дон Кихот» зрителей ждут чародеи и злодеи, захватывающие сражения и нежные признания в любви, невероятные перевоплощения артистов, музыка, танцы и прочие чудеса, соединяющие современные технологии с эффектными театральными трюками, придуманными столетия назад.

14 и 15 июня, 19:00, «Мастерская «12» Никиты Михалкова», Академика Пилюгина, 2

«Свадебка. Русские хореографические сцены с пением и музыкой» 16+

Фото: Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова

Хореограф — Павел Глухов. В ролях: Мария Шишова, Марина Рожкова, Лейла Зейд Килани и Анастасия Ченцова, Евгений Романов.

Театр «Новая опера» / Балет Москва представляет третью балетную премьеру сезона. Спектакль создан при поддержке Центра электроакустической музыки Московской консерватории (ЦЭАМ). Новая интерпретация «Свадебки» уходит от традиционного прочтения этой партитуры как повода для минималистского сценического высказывания. Команда авторов встраивает 30-минутное произведение в максимально полный контекст, который бережно раскрывает изначальный замысел Игоря Стравинского. Композитор Николай Попов, автор музыкальной концепции проекта, предложил трехчастную форму произведения, в которой центральное место занимает «Свадебка» Стравинского, а первая и третья части — пролог и эпилог к главному высказыванию.

14, 15 июня, 19:00, «Новая опера»

Музеи

«Мир Хейли» 6+

Фото: галерея ART&BRUT

Галерея современного искусства ART&BRUT откроет персональную выставку Якова Хомича «Мир Хейли», воссоздающую мистический мир, пронизанный детской фантазией и воображением, способными оживить обыденные предметы и наполнить комнату душой. Через собирательный образ девочки Хейли художник призывает задуматься о том, какие следы мы оставляем после себя, какие истории остаются в нашей памяти. Через размытые образы людей, четкий интерьер и предметы быта мы встречаемся с энергией, которую оставляют за собой люди в местах, где они жили.

С 15 июня, галерея ART&BRUT

«Русский феникс. Суздальская земля» 0+

Фото: ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

Экспозиция, посвященная тысячелетию Суздаля, начинается с XI–XIII веков — золотого века Великого княжества Владимирского. Ее открывают выдающиеся домонгольские памятники: южные врата суздальского собора Рождества Богородицы, выполненные в технике золотой наводки; икона «Спас Златые Власы», где византийская иконография совмещена с имитацией западноевропейской техники выемчатой эмали на фоне и одеждах; реликвии, присланные в XII веке из Салоник во Владимир князю Всеволоду Большое Гнездо, — ковчег святого Димитрия Солунского и его икона на «гробной доске»; серебряные украшения из Большого кремлевского клада; утонченный складень-деисус, исполненный в технике перегородчатой эмали, а также хранящийся в Музеях Московского Кремля древний венец к иконе Богоматери Боголюбской.

До 1 октября, Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Суздаль)

«Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом» 0+

Фото: пресс-служба РХС

Литературно-художественный проект режиссера Эдуарда Боякова и фотохудожника Михаила Розанова посвящен феномену русского монастыря, поиску его «логоса», попытке пробиться к сердцевине важнейшего для нашей цивилизации явления. Десять действующих православных монастырей на территории России предстают в строгой последовательности, отвечающей авторскому замыслу, связанному как с изобразительным рядом, так и с поиском вербальной формулы русского монастырства. Каждый монастырь предъявлен девятью изображениями: один панорамный вид, далее — отдельные части фасада, вписанные в природный ландшафт.

С 18 июня до 20 августа, Новая Третьяковка, Западное крыло

«От первого лица» 0+

Фото: vk.com/moscowdesignmuseum

На пешеходных улицах и в парках Казани, Тобольска и Нижнекамска открылась выставка «От первого лица» — большой экологический фотопроект, посвященный соседству города и природы, красоты индустриальной и нерукотворной.

Возможна ли гармония между человеком, окружающей средой и промышленными производствами? Может ли такое сосуществование быть органичной частью городской среды и вдохновлять его жителей? На все эти вопросы от первого лица отвечают герои кадров, вошедших в экспозицию, — предприятия, люди, удивительная природа российских регионов, их флора и фауна.

До 30 сентября, Тобольск, улица Мира. До 9 августа, Казань, ЦПКиО имени Горького. До 30 сентября, Нижнекамск, Парк «Семья»

Показ фильма «Восхождение» к 100-летию Василя Быкова 18+

Фото: пресс-служба Музея Победы

В кинотеатре при Музее Победы состоится специальный некоммерческий показ фильма «Восхождение» к 100-летию писателя Василя Владимировича Быкова. Показ откроет киновед Музея Победы Геннадий Ходос.

«Восхождение» — один из лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне. Кинолента режиссера Ларисы Шепитько — экранизация повести Василя Быкова «Сотников», получившая приз «Золотой медведь» на конкурсе Берлинского международного кинофестиваля 1976 года. Дуэль потрясающих образов партизана Сотникова и офицера Рыбака в незабываемом исполнении Бориса Плотникова и Владимира Гостюхина.

19 июня, 16:00, кинотеатр «Поклонка»

Открытие музея в Курском драматическом театре Пушкина 0+

Фото: пресс-служба Курского государственного драматического театра имени А.С. Пушкина

Бахрушинский музей — крупнейший хранитель театральной истории России — открывает постоянную экспозицию об истории становления и развития Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина. Это первый проект Ассоциации театральных музеев, учрежденной БТМ в 2023 году.

Курский драматический театр — один из старейших театров в стране, основанный в 1792 году, — объединил имена Пушкина и Щепкина. Посетители нового музея увидят уникальные исторические артефакты: прижизненную маску Михаила Щепкина, афиши и фото исторических постановок. Более 300 уникальных предметов. А еще портреты прославленных театральных деятелей, графические изображения зданий театра в XIX–XX веков, костюмы, фотографии сцен из спектаклей, макеты, эскизы декораций и архивные документы.

С 13 июня Театр имени Пушкина (Курск)

«Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко» 6+

Фото: пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина

Ни один другой город мира не овеян таким количеством легенд, как Рим. В нем памятники разных эпох составляют единое целое. Кураторы предлагают проследить один из наиболее интересных процессов развития градостроительной мысли, зафиксированных человечеством. Проект призван осветить не только последовательное становление современного облика Рима, историю изменения его пространства и архитектуры в период с конца XV до середины XVIII века, но и сущностную для Рима идею Вечного города как самого большого целостного произведения искусства. В экспозиции будет представлено более 150 работ.

С 18 июня до 15 сентября, ГМИИ им. А.С. Пушкина

Концерты

Сергей Трофимов 12+

Фото: пресс-служба Зеленого театра

Музыкант сыграет уже ставший доброй традицией большой летний концерт на исторической открытой сцене Зеленого театра на ВДНХ. По многочисленным просьбам поклонников в этот вечер Трофим представит программу из уже полюбившихся всем песен. Он исполняет композиции в разных стилях — шансон, романс, рок, авторская песня. Среди известных композиций — «Я скучаю по тебе», «Город Сочи» и «Ветер в голове».

14 июня, 20:00, ВДНХ Зеленый театр

«Рихард Штраус. К 160-летию композитора» 6+

Фото: предоставлено концертным агентством «Подмосковные вечера»

Юбилей известного композитора Рихарда Штрауса отметят большим праздничным концертом в Московской консерватории. Величественную, эмоциональную и выразительную музыку позднего романтизма исполнит Государственный Кремлевский оркестр под руководством Константина Чудовского. Зрители смогут услышать произведения самых разных жанров, среди которых Концерт для гобоя с оркестром, вальс из оперы «Кавалер розы», Бурлеска для фортепиано с оркестром, а также симфоническая поэма «Жизнь героя».

17 июня, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«Андрей Волосовский и Moscow Percussion Ensemble» 6+

Фото: личный архив Андрея Волосовского

В рамках II Летнего музыкального фестиваля «Зарядье» с необычным концертом выступит российский перкуссионист Андрей Волосовский и его коллектив Moscow Percussion Ensemble. Музыканты представят произведения знаменитых классиков звукового авангарда XX века Эдгара Вареза, Стива Райха, Яниса Ксенакиса и Кэйко Абэ. Впервые на российской сцене прозвучит сочинение Стива Райха «Шесть маримб», до этого никогда прежде не исполнявшееся в нашей стране. Мероприятие пройдет в необычном формате концерта-променада, во время которого в партере Большого зала зрители смогут расположиться на уютных пуфах.

18 июня, 19:00, Концертный зал «Зарядье»

«Шёнберг. Чайковский» 6+

Фото: предоставлено концертным агентством «Подмосковные вечера»

Известный дирижер Филипп Чижевский и его ансамбль Questa Musica выступят в Московской консерватории. Они исполнят «Просветленную ночь» Арнольда Шёнберга, прекрасный «заключительный аккорд» немецкой музыки XIX века, а также Серенаду для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского. Оба произведения соединяют в себе традиции разных школ и отражают настроения своего времени. Благодаря особой зримости и точности образов оба сочинения неоднократно использовались в выдающихся постановках знаменитых балетмейстеров — от Фокина и Баланчина до Тюдора и Эйфмана.

18 июня, 19:00, Большой зал Московской консерватории

«Мировые поп-хиты» 6+

Фото: предоставлено концертно-продюсерским центром Artemusicum

В Зеленом театре на ВДНХ пройдет симфоническое шоу под открытым небом. Музыканты Imperialis Orchestra представят зрителям мировые поп-хиты, сыгравшие большую роль в истории современной музыки. Произведения российских и зарубежных исполнителей — от Адриано Челентано и Элтона Джона до группы «Чиж & Co» — прозвучат в оригинальных аранжировках. Зрителей ждет непривычный синтез популярной музыки и симфонического звучания, позволяющий переосмыслить хорошо знакомые песни и получить новые эмоции от их прослушивания.

19 июня, 20:00 Зеленый театр, ВДНХ

«Шедевры мирового кино» 6+

Фото: пресс-служба МГАСО

Меломанов ждет изысканная программа из шедевров киномузыки российских и зарубежных композиторов: Андрея Петрова, Эдуарда Артемьева, Владимира Дашкевича, Микаэла Таривердиева, Эннио Морриконе, Нино Рота, Мишеля Леграна, Джона Уильямса и Джеймса Хорнера. МГАСО и маэстро Ариф Дадашев исполнят музыку к фильмам «Гараж», «Сибирский цирюльник», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Ирония судьбы, или С легким паром!..», «Профессионал», «Ночи Кабирии», «Леопард», «Дорога», «Крестный отец», «Ромео и Джульетта», «Шербурские зонтики», «Список Шиндлера», «Титаник».

16 июня, 19:00, Театр «Русская песня»

Фестивали

«Новое Радио ДВИЖ» 12+

Фото: пресс-служба фестиваля

В Москве стартовал еженедельный музыкальный фестиваль «Новое Радио ДВИЖ». Каждую пятницу на сцене фудмолла «Три вокзала. Депо» популярные артисты и самые актуальные фрешмены исполняют свои суперхиты и суперновинки. На фестивале выступят Mary Gu, Анна Седокова, Dead Blonde, Filatov&Karas, ST, Аш 23, АТМА, CHEBANOV и Анна Романовская. Кроме того, всех гостей ждут веселые конкурсы, фирменный мерч, драйвовая атмосфера и кухня на любой вкус. Вход свободный.

14 июня, 20:00, «Три вокзала. Депо»

Фестиваль Петсона и Финдуса: «Изобретения Петсона» от «Плюс Детям» 0+

Фото: пресс-служба фестиваля

На «Плюс Даче» пройдет фестиваль Петсона и Финдуса, организованный при поддержке «Плюс Детям». Участники смогут попробовать себя в создании летних украшений из подручных материалов, воздушных змеев и просто насладиться беззаботной атмосферой лета в деревне, не покидая при этом города. В середине дня в программе 35-минутный спектакль об изобретении Петсона и Финдуса транспорта для путешествия. Завершит фестиваль деревенская дискотека с патефоном и диджеем Финдусом. Вход бесплатный, но нужна регистрация.

15 июня, 11:00 – 16:30, «Плюс Дача»

«GROUNDED» 18+

Фото: пресс-служба фестиваля

GROUNDED — фестиваль музыки и спорта, а также автомобильной и уличной культуры. На нем можно не только услышать любимые песни в живом исполнении, но и увидеть, как создаются арт-кары, а также познакомиться с работами самых актуальных уличных художников. Два дня в «Лужниках» при поддержке хип-хоп радиостанции STUDIO 21 будет проходить масштабный фестиваль урбан-культуры. Хедлайнерами станут Кравц, Nemiga, Captown, TGK и другие популярные артисты. 15 июня на сцене STUDIO 21 выступят elyaplugg!, SAWYER FORD и TonySouljah. А 16 июня свои самые мелодичные треки исполнят Straniza, «Этажи» и Blizkey. Также зрителей ждут диджей-сеты от друзей радиостанции.

15 и 16 июня, 15:00, Олимпийский комплекс «Лужники»

«Дикая Мята» 6+

Фото: пресс-служба фестиваля

«Дикая Мята» — самый крупный сегодня open-air в стране. В пятницу 14 июня фестиваль откроется выступлением коллектива «Сирены Титана», а далее на сцену Sirena выйдет специальный гость из Мексики — ска-команда Out of Control Army. Среди российских исполнителей «Операция «Пластилин», Хаски, polnalyubvi.

Любимая «дикомятная» группа — The Hatters — представит Big Show с участием приглашенных артистов. Гостей ждут музыкальные премьеры от Юлии Пересильд. Шесть сцен и более 100 музыкантов — всё на «Дикой Мяте». Рок, поп, рэп, фолк, инди, электронная музыка. На сцене Vashana Club пройдет шоу-кейс Аудиошколы DJ Грува при участии 54 диджеев. Для маленьких зрителей пройдут бесплатные и платные мастер-классы.

14–16 июня, Тульская область, Алексинский район, пос. Бунырево