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ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и пункту дислокации наемников
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ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и пункту дислокации наемников

МО: ВС РФ нанесли удар по авиаинфраструктуре ВСУ и пункту дислокации наемников
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военные нанесли удар по инфраструктуре авиационной базы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и пункту временной дислокации наемников. Об этом 12 июня сообщило Минобороны России.

«Сегодня утром <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также по пункту временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Кроме того, были поражены места подготовки безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ в среду продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии. Так, противник потерпел поражение в районах населенных пунктов Нескучное, Липцы, Тихое, Избицкое, Жовтневое, Волчанск, Старица Харьковской области.

ВСУ на этом направлении за сутки потеряли до 190 боевиков, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку из Польши Krab, 152-мм орудие «Д-20», боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и четыре автомобиля.

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Ранее в этот день министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным доложили о ходе проведения спецоперации.

Также в среду военнослужащим мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» вручили государственные награды за освобождение от боевиков ВСУ населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении.

Среди прочего Минобороны РФ 12 июня показало фрагмент боевой работы экипажа армейской авиации на вертолете Ка-52М, который выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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