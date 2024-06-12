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Военнослужащим группировки «Центр» вручили госнаграды за освобождение Очеретино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащим мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» вручили государственные награды за освобождение от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта Очеретино на авдеевском направлении спецоперации. Минобороны РФ 12 июня показало фрагмент церемонии награждения героев.

Командир подразделения вручил бойцам, проявившим мужество и героизм в ходе выполнения боевых задач, ордена Мужества, медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени. Награды вручались за героизм при взятии Очеретино и продвижение вглубь обороны противника.

«Вы сделали многое. Вы поднимаете планку батальона. На вас равняются другие батальоны. О вас говорят не только в бригаде, надеюсь, о вас теперь будет говорить вся Россия. Еще раз огромное всем спасибо», — сказал командир мотострелкового батальона с позывным Саха.

По его словам, каждая награда — это в первую очередь память о событии, успешном действии. За отвагу и самоотверженность солдаты получили знаки отличия, которые говорят им о том, что их заслуги поощряются, отмечаются, а это, в свою очередь, поднимает боевой дух и настроение, добавил Саха.

Мероприятие состоялось в тыловом районе в зоне спецоперации.

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11 июня министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции (СВО). Глава ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

7 июня была объявлена эвакуация жителей Очеретино из-за обстрелов ВСУ. Российские войска взяли населенный пункт под полный контроль 5 мая. Комментируя это, один из военнослужащих рассказал, что противник оказывал сопротивление и контролировал продвижение российских солдат, однако это не оказало никакого эффекта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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