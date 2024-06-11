Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов во вторник, 11 июня, вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Глава ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Ранее, 10 июня, глава Министерства обороны России направил телеграммы соединению и воинской части, которые принимают участие в специальной военной операции. Белоусов указал на заслуги 114-й отдельной мотострелковой бригады, бойцы которой, проявляя храбрость и самоотверженность, активно участвовали в прорыве глубокоэшелонированной линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, а также освобождали населенные пункты Камышеваха и Красногоровка.
До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия освободила 47 населенных пунктов и 880 кв. км с начала текущего года. ВС РФ постепенно выдавливают противника с Донбасса и других прилегающих территорий, добавил он.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.