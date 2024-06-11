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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министр обороны России Андрей Белоусов во вторник, 11 июня, вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Глава ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

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Ранее, 10 июня, глава Министерства обороны России направил телеграммы соединению и воинской части, которые принимают участие в специальной военной операции. Белоусов указал на заслуги 114-й отдельной мотострелковой бригады, бойцы которой, проявляя храбрость и самоотверженность, активно участвовали в прорыве глубокоэшелонированной линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, а также освобождали населенные пункты Камышеваха и Красногоровка.

До этого, 7 июня, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия освободила 47 населенных пунктов и 880 кв. км с начала текущего года. ВС РФ постепенно выдавливают противника с Донбасса и других прилегающих территорий, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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