Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север». Минобороны РФ 12 июня показало фрагмент боевой работы авиации.

«Сегодня выполнял боевой полет на уничтожение живой силы противника. Применяли управляемые авиаракеты С-8. По докладу передового авиационного наводчика, цель была поражена. В полете сложностей не возникло, так как экипаж полностью был готов. Мы заранее готовимся к полету, изучаем район местности. Все системы отработали штатно», — рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Олег.

Он добавил, что перед полетом инженер авиационного комплекса проверил готовность боевой техники, поэтому всё работало исправно.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

1 июня специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил РФ показали, как выполняют боевые задачи в зоне ответственности группировки войск «Север». Они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации в зоне спецоперации.

30 мая в Минобороны рассказали, как ударная группа авиации Воздушно-космических сил сорвала ротацию украинских военных в зоне ответственности группировки «Север». В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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