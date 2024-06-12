Реклама
Прямой эфир
Мир
В Грузии сообщили о планах восстановить дипотношения с Россией
Общество
Путин денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах
Происшествия
В Бурятии толпа подростков избила сверстницу
Мир
Польша подняла самолеты из-за «активности» российской дальней авиации
Общество
В Луганске активисты растянули флаг России размером с Дом молодежи
Армия
Ракетчики ЛВО отработают скрытное выдвижение «Искандер-М» на учениях ядерных сил
Происшествия
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Общество
Зарплаты IT-специалистов выросли на 15% за два года
Наука и техника
Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции
Мир
Боливия предложила поставлять в Россию алкоголь и вяленое мясо ламы
Общество
Пассажирские «Кометы» начали курсировать между Сочи и Анапой
Мир
В МИД РФ сообщили об обещании ХАМАС освободить оставшихся в плену двух россиян
Общество
В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского
Армия
Российская компания создала разведывательный дрон «Воробей»
Мир
В Швеции назвали ошибкой спонсирование киевской диктатуры Западом
Армия
Военнопленный рассказал о возможности купить у командиров ВСУ отпуск
Общество
Суд Москвы заочно арестовал служащую на стороне ВСУ снайпера из Грузии
Сюжет:

Экипаж Ка-52М ВКС РФ разгромил подразделение ВСУ в зоне проведения спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север». Минобороны РФ 12 июня показало фрагмент боевой работы авиации.

«Сегодня выполнял боевой полет на уничтожение живой силы противника. Применяли управляемые авиаракеты С-8. По докладу передового авиационного наводчика, цель была поражена. В полете сложностей не возникло, так как экипаж полностью был готов. Мы заранее готовимся к полету, изучаем район местности. Все системы отработали штатно», — рассказал командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Олег.

Он добавил, что перед полетом инженер авиационного комплекса проверил готовность боевой техники, поэтому всё работало исправно.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Что ВСУ, что наемники — нашей артиллерии и авиации всё равно»
Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов — об отправке западных контингетов, ответе на поставку Киеву F-16 и тайных похоронах в Европе

1 июня специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил РФ показали, как выполняют боевые задачи в зоне ответственности группировки войск «Север». Они ежедневно оказывают поддержку экипажам штурмовой и армейской авиации в зоне спецоперации.

30 мая в Минобороны рассказали, как ударная группа авиации Воздушно-космических сил сорвала ротацию украинских военных в зоне ответственности группировки «Север». В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024