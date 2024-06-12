Путин ратифицировал соглашение с Китаем о Международной научной лунной станции

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции. Документ 12 июня опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечалось, что реализация соглашения будет способствовать укреплению партнерства двух стран, развитию космической сферы, закреплению ведущей роли РФ в освоении космоса. Речь идет в том числе и о проектах по исследованию Луны.

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 25 ноября 2022 года.

РФ и КНР активно развивают сотрудничество по разным направлениям, включая космос. В мае глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в РФ началась разработка ядерной энергетической установки, проект которой развивается совместно с Китаем. Доставить на лунную поверхность ее могут в 2033–2035 годах.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, речь не идет о милитаризации космоса. Он напомнил, что РФ выступает против этого, о чем неоднократно говорила.