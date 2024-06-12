На фестивале «Времена и эпохи» открыты новые площадки

Традиционный исторический фестиваль «Времена и эпохи» стартовал в Москве. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, среди новинок этого года — четыре площадки с уникальными программами: в «Москинопарке» в Новой Москве, а также на ВДНХ, в парках «Печатники» и «Покровское-Стрешнево».



«Одна из крупнейших новых площадок разместилась в «Москинопарке». Там задействовано сразу две локации, предназначенные для съемок фильмов и сериалов. Например, в декорациях Москвы 1940-х реконструкторы воспроизведут период обороны столицы», — отметила Сергунина.



Около 100 экспертов-реконструкторов воссоздадут сражение между войсками Советского Союза и нацистской Германии. Еще посетители увидят, как работали полковой штаб, госпиталь и полевая почта.



На Главной аллее ВДНХ сотни человек пройдут маршем с флагами, повторяя Всесоюзный парад физкультурников СССР. Участники исполнят спортивные трюки, танцы и исторические сценки. В парке «Печатники» москвичи и туристы познакомятся с бытом и культурой русичей, византийцев и викингов в период Средневековья. Гости смогут попробовать свои силы в каллиграфии и вязании сетей, побывать в мастерских, узнать, как чеканили монеты, присоединиться к подвижным и настольным играм.



В парке «Покровское-Стрешнево» устроят пикник в стилистике конца XIX века. Желающим предложат выпить чаю под старинные романсы в живом исполнении и прогуляться по набережной, сыграть в бадминтон и городки.

Фестиваль «Времена и эпохи», который в этом году стал частью проекта «Лето в Москве», продлится до 16 июня.