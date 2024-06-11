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Египет и Катар получили ответ ХАМАС на инициативу Байдена по урегулированию в Газе

МИД Египта: Каир и Доха продолжат посредничество в конфликте в Газе
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Фото: REUTERS/Emad Abu Shawiesh
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Египет и Катар во вторник, 11 июня, получили ответ палестинского радикального движения ХАМАС на инициативу президента США Джо Байдена о мирном урегулировании конфликта в секторе Газа, страны продолжат свои посреднические усилия совместно с американской стороной до достижения соглашения о перемирии между сторонами. Это следует из заявления МИД Египта.

«Каир и Доха получили сегодня, 11 июня, ответ движения ХАМАС и других палестинских фракций на американское предложение по поводу соглашения о прекращении огня и обмене заложников на палестинцев (заключенных в израильских тюрьмах. — Ред)», — говорится в документе египетского ведомства. Его приводит агентство Axios.

Согласно заявлению, стороны подтвердили намерение продолжать свои посреднические усилия совместно с США до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по урегулированию конфликта в Газе.

Также в заявлении МИДа говорится, что посредники изучат ответ палестинского движения и намерены также координировать дальнейшие шаги заинтересованных сторон.

В этот же день ХАМАС и палестинский «Исламский джихад» в совместном заявлении объявили, что предоставили посредникам ответ на предложение о прекращении огня.

«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и генеральный секретарь «Исламского джихада» Зияд ан-Наххаля сегодня вечером передали посредникам из Катара и Египта ответ на предложение о прекращении огня в Газе <...> и выразили готовность к позитивным действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.

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Ранее, 31 мая, Байден представил трехэтапный план урегулирования конфликта вокруг сектора Газа. В частности, он пояснил, что первая фаза предусматривает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов сектора Газа, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников и ответное освобождение из тюрем арестованных палестинцев. В ХАМАС положительно оценили это предложение.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид 1 июня призвал в социальных сетях премьера страны Биньямина Нетаньяху согласиться на озвученный план. При этом он выразил готовность оказать поддержку правительству для претворения в жизнь сделки, если некоторые партнеры Нетаньяху по коалиции выступят против нее.

Также 1 июня Катар, США и Египет призвали Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС заключить мирное соглашение на основании плана, озвученного ранее американским президентом. По их мнению, принципы объединяют требования всех сторон палестино-израильского конфликта и немедленно положат конец страданиям жителей Газы, а также заложников и их семей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 апреля встретился со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом и подчеркнул в разговоре с ним, что в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа, которая должна стать причиной прекращения боевых действий и начала мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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