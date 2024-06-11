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Штурмовики ТОФ рассказали «Известиям» о боевой работе на угледарском участке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков 11 июня показал боевую работу штурмовиков и их рассказы о борьбе с противником.

«Штурмовые группы — это особые подразделения, они создают плацдарм для наступления основных сил, отбивая у противника один опорник за другим», — рассказал журналист.

Противник буквально сровнял Новомихайловку с землей. Нет ни одного целого дома — повсюду гигантские кратеры от вражеских снарядов. Отбитая у врага Новомихайловка — важный плацдарм для дальнейшего наступления. Сейчас бои идут в районе Константиновки. Наступать непросто — все подходы заминированы.

«Инстинкт самосохранения, конечно, никто не выключал. Всё взрывается, мимо пролетают пули и снаряды, «птички» скидывают и дроны-камикадзе. Главное — найти правильную позицию, замаскироваться», — рассказал штурмовик с позывным Перец.

Тактика наступления под Константиновкой такая же, как при штурме других неприступных укрепрайонов ВСУ. Всех секретов морпехи не раскрывают. Действуют они небольшими группами, тайно вскрывают тщательно замаскированные огневые точки противника.

Стрелок-штурмовик с позывным Чех признался, что страшно бывает постоянно. Однако, когда идешь и выполняешь поставленные задачи, понимаешь, что многие не смогут этого сделать.

«И тогда в тебе рождается это мужество, чувствуешь важность своего дела, выполнение долга, задачи. А это дает сил! Укрепляет и дает боевой дух», — добавил он.

Чех рассказал, как смог чудом выбраться из-под массированного артобстрела ВСУ, когда в одном из укрепрайонов противника нашел брошенные там иконы. Группу российских военных заметили — началась артатака.

«Прилетела «кассета» (кассетный снаряд. — Ред.) прямо в здание. Я подумал, это конец — бомбочки разлетелись вокруг меня. А я оказался весь целый. И икона уцелела. Видите, ни одной царапины», — поделился боец.

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10 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком фронте при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Работа реактивной артиллерии помогает российской пехоте продвигаться на южнодонецком фронте.

2 июня Минобороны показало, как несущие круглосуточное боевое дежурство артиллеристы подразделения группировки войск «Север» при помощи гаубиц М-46 нанесли удары по опорному пункту украинской армии. Благодаря артиллерийской поддержке штурмовые группы мотострелковых подразделений группировки «Север» выполнили поставленную задачу без потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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