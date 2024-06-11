В США рассказали о приказе пограничникам депортировать нелегальных мигрантов из России

Пограничная служба американского штата Калифорния будет обязана депортировать нелегальных мигрантов из России и еще ряда стран сразу после задержания. Об этом сообщила газета New York Post в понедельник, 10 июня.

Авторы статьи ссылаются на документ, предоставленный журналистам пограничниками.

«Согласно меморандуму, только взрослые мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлены на выдворение из США», — подчеркнули в публикации.

Всем остальным нелегальным мигрантам разрешается нахождение на территории США на период судов по их делам.

Пограничники при этом поделились с изданием, что новые меры не пугают нелегальных мигрантов, которых по-прежнему довольно много. Они заявили, что решение американского президента Джо Байдена «слишком запоздало», и сравнили его с попыткой «заткнуть течь в тонущем «Титанике» жевательной резинкой».

Ранее, 5 июня, стало известно, что Байден запретил нелегалам искать убежище в США. Белый дом пошел на такой шаг на фоне наплыва мигрантов. Большинство переселенцев приезжают из Латинской Америки. Число желающих пересечь границу в апреле 2024-го превысило 179 тыс.

Ранее, 7 мая, американский миллиардер Илон Маск назвал незаконную иммиграцию путем к катастрофе для США.

До этого, 20 февраля, телеканал Fox News сообщил, что за период правления Байдена на территорию США проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в страну при нынешнем президенте, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.

Ранее, 6 февраля, экс-президент США Дональд Трамп предположил, что число нелегальных мигрантов в США к концу президентского срока нынешнего американского лидера составит 19 млн человек, что превысит население штата Нью-Йорк. Он подчеркнул, что многие мигранты попадают на территорию США «из тюрем, психиатрических учреждений» и являются «террористами».