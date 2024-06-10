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На Украине допустили девальвацию и эмиссию гривны

Депутат Рады Гетманцев: Украина может пойти на девальвацию и эмиссию гривны
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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На Украине готовят предложения по повышению налогов, ситуация может дойти и до внеплановой девальвации и эмиссии гривны. Об этом 10 июня заявил депутат Рады Даниил Гетманцев в интервью изданию «Телеграф».

«Кабинет министров сейчас готовит предложения по повышению определенных налогов. Какими будут новые ставки НДС и военного сбора? Не могу сейчас говорить об этих цифрах», — приводит его слова Telegram-канал издания.

По словам Гетманцева, о цифрах он сможет говорить, когда они будут сформированы. Также депутат отметил, что последствия для экономики страны, если армия будет не профинансирована, могут быть фатальными.

Допустил он и внеплановую девальвацию и эмиссию гривны. Депутат Рады добавил, что подобные сценарии возможны, но украинские власти будут всячески воздерживаться от них, добавила «Газета.Ru».

Вместе с тем, Гетманцев не исключил и сокращения расходов бюджета. По его словам, получить таким способом возможно несколько миллиардов гривен, в то время как Украина нуждается в сотнях миллиардов.

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На Украине и ранее неоднократно указывали на слабость местной валюты. Экономист Андрей Шевчишин сообщил, что в марте 2024 года гривна вошла в топ-10 самых слабых, она заняла седьмое место. Он уточнил, что гривна потеряла 2,65% к доллару. В топе роста к американской национальной валюте оказались нигерийская наира и кенийский шиллинг.

В декабре 2023 года руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил «Известиям», что украинская гривна стала бы абсолютным мусором без западных валют. Он указал на то, что основная масса населения Украины обнищала, множество мужчин оказалось не способно работать, серьезную проблему создала инфляция, растут цены.

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