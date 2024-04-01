Украинский экономист сообщил, что гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира

В марте этого года гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира, она заняла седьмое место. Об этом 1 апреля сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«В марте 2024 года гривна вошла в топ-10 самых слабых валют мира, занимая седьмое место. На первом месте египетский фунт, который в марте потерял почти 35%», — отметил он.

Экономист уточнил, что в марте гривна потеряла 2,65% к доллару. В топе роста к американской национальной валюте оказались нигерийская наира и кенийский шиллинг, добавил Шевчишин.

В декабре руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил «Известиям», что украинская гривна стала бы абсолютным мусором без западных валют. Он указал на то, что основная масса населения Украины обнищала, множество мужчин оказалось не способно работать, серьезную проблему создала инфляция, растут цены. Это говорит о том, что идет обесценивание гривны, объяснил Колташов. Он дополнил, что украинская экономика рухнет, если Запад хоть немного сократит помощь.

В октябре Нацбанк Украины изменил режим курса гривны на «управляемый гибкий» вместо фиксированного. Он объяснил это тем, что намерен активно участвовать в торгах на межбанковском валютном рынке, компенсируя «структурный дефицит валюты» и не допуская значительных колебаний курса.

Украинский регулятор с конца июля прошлого года удерживал гривну на уровне 36,56 за доллар. Сейчас ее официальный курс установлен на уровне 38,99 за американскую нацвалюту.