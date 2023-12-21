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Эксперт указал на бедственное положение украинской экономики

Экономист Колташов: гривна стала бы абсолютным мусором без западных валют
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Frank Hammerschmidt
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Украинская гривна стала бы абсолютным мусором без западных валют. Об этом 21 декабря «Известиям» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Экономика Украины, как экономика производственная, чрезвычайно пострадала от военных действий. Но есть еще экономика военно-финансовая. И эта экономика процветает. Более того, [президенту Украины Владимиру] Зеленскому так нравится нынешнее положение, что он сумел убедить Запад в том, что не надо никаких переговоров с Россией, а надо воевать дальше», — сказал эксперт.

При этом основная масса украинского населения обнищала, указал экономист. Множество мужчин оказалось не способно работать, серьезную проблему создала инфляция, цены растут.

«Это говорит о том, что идет обесценивание гривны. В принципе гривна уже давно превратилась бы в абсолютный мусор, если бы не западные деньги. Приток иностранной валюты создает иллюзию относительной курсовой и финансовой устойчивости государства. <…> Если говорить о пенсионерах — постоянное недоедание, чудовищная бедность, невозможность платить по счетам в жилищно-коммунальной сфере. Но есть и те, кто на жизнь не жалуется. Те, кто служит Зеленскому, производя насильственную вербовку, получают хорошие деньги, множество мужчин поставлено в строй, и получают тоже денежное вознаграждение на Украине», — сказал Колташов.

Эксперт добавил, что украинская экономика рухнет, если Запад хоть немного сократить помощь.

«Если Запад вдруг какой-то месяц не даст необходимую подпитку, всё коллапсирует моментально. Потому что это экономика, которая внутренне готова к обрушению. Она держится на внешних подпитках. Если Запад не даст деньги, гривна рухнет», — указал эксперт.

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В середине октября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании с Запада внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Он отметил, что сейчас Киев не может изменить налоговую политику, инструменты увеличения доходов бюджета ограничены. На любые нововведения, в том числе и акцизы, потребуется время.

В сентябре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сравнил украинскую экономику с зомби. По его словам, она показывает признаки жизни исключительно за счет иностранной финансовой помощи, потребность в которой только возрастает.

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