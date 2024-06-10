В Москве мужчина спрыгнул на теплоход с Крымского моста
В Москве мужчина спрыгнул с Крымского моста на прогулочный теплоход. «Известия» 10 июня публикуют кадры происшествия.
На кадрах видно, как мужчина с высоты примерно 2 м спрыгивает на верхнюю палубу проплывающего прогулочного теплохода, который заходил под мост.
Через некоторое время после прыжка мужчина стал прогуливаться по теплоходу, который был переполнен пассажирами.
По данным источника «Известий», его задержали. Мужчина позиционирует себя как треш-стример.
15 июня прошлого года мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в центре Москвы. На место происшествия тогда прибыли спасатели и психологи. Через 1,5 часа он согласился спуститься.