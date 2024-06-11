Назван минимальный бюджет на свадьбу

Минимальный бюджет на свадьбу в России в 2024 году составляет 55 тыс. рублей. Это следует из данных аналитиков кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия» 11 июня.

По информации ресурса «Чек Индекс», с 1 апреля по 31 мая количество покупок свадебных платьев выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Средний чек составил 26 710 рублей — это на 5% больше, чем год назад. Число покупок мужских костюмов для свадьбы за тот же период увеличилось на 8%, а средний чек поднялся на 5%, до 7510 рублей.

Покупок букетов невесты в этом году стало на 1% меньше, а средний чек вырос на 8%, до 2910 рублей. Шампанское в апреле и мае покупали на 6% меньше, чем год назад, средний чек увеличился на 13% и составил 459 рублей. Обручальные кольца приобретали на 10% чаще, а редний чек такой покупки вырос на 5% и составил 8740 рублей.

В результате средний чек на минимальный свадебный набор для двоих, куда входят свадебные наряды, два обручальных кольца, букет невесты и бутылка шампанского, составляет 55 069 рублей. Показатель на 5% больше, чем в 2023 году.

«Получается, что расходы на минимальный свадебный набор растут медленнее годовой инфляции, которая, по данным Минэкономики РФ, составила 8,17%», — отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Согласно данным «ЮMoney», в начале этого свадебного сезона россияне стали чаще, чем год назад, бронировать рестораны и гостиницы. Так, с 1 мая по 1 июня число бронирований ресторанов в онлайне выросло в три раза по сравнению с тем же периодом 2023-го. Оборот в этой категории также увеличился втрое, а посетителей стало в 2,5 раза больше. Средний чек снизился на 5%, до 2448 рублей. Аналитики объяснили, что это может означать, что граждане чаще бронируют места в ресторанах с невысоким средним чеком.

«В последние годы в России всё популярнее свадьбы на двоих, без гостей, поэтому в ресторанах выросло количество оплат, но средний чек стал ниже. В то же время многие молодожены активнее, чем годом ранее, планируют свадебные путешествия. С 1 мая по 1 июня оборот платежей за пакетные туры вырос на 30%, оплаченных путевок стало на 6% больше. Средний чек тоже вырос — на 23%, до 48 241 рублей», — добавила Полякова.

При этом количество интернет-бронирований в гостиницах за тот же период выросло на 97%. Оборот платежей увеличился в 2,5 раза, а плательщиков стало на 92% больше. Средний чек составил 13 823 рубля, что на 43% больше, чем год назад, отметили эксперты.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что в России семейные сделки стали набирать популярность. Особенно часто таким образом страхуют риски жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Татарстана. Дополнительную привлекательность таким договорам добавила возможность заключать их дистанционно, рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Там добавили, что за 2023 год нотариусы удостоверили 119,4 тыс. брачных договоров, что на 11% больше по сравнению с 2022-м.