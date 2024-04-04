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Что можно и нельзя дарить молодоженам на свадьбу — приметы и поверья

Россиянам рассказали, что нельзя дарить на свадьбу молодоженам
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Michaela Begsteiger
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Свадебный день — это особый и важный момент в жизни молодой пары, поэтому выбор подарка на это событие особенно важен. Правильно выбранный презент — это не только проявление заботы и внимания, но и желание принести радость и памятные моменты молодоженам на их новом пути вместе. «Известия» рассказывают, что лучше дарить влюбленным на свадьбу, а что станет дурным тоном или предзнаменованием.

Что подарить на свадьбу молодоженам — идеи подарков

При выборе подарка для молодоженов на свадьбу важно учесть их личные предпочтения, интересы, стиль жизни и общие планы на будущее.

Деньги или подарочный сертификат считаются универсальным вариантом, который позволяет молодоженам выбрать то, чего они действительно хотят или в чем-то нуждаются. Можно подарить сумму в красивом конверте или приобрести сертификат на посещение ресторана, спа-салона, магазина или на услуги туристической компании.

Оценит пара и персонализированные подарки. Например, вы можете заказать постельное белье с вышитыми инициалами молодоженов, фотоальбом с их совместными снимками, декоративную деревянную доску с их именами или датой свадьбы и другие подобные аксессуары и бытовые мелочи.

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Важнейшей частью жизни новой семьи будет совместное ведение быта, поэтому влюбленным может понадобиться утварь для дома. Подарите им красивые посуду, столовые приборы, плед, кухонные принадлежности, предметы интерьера, подушки для домашнего уюта и другие подобные мелочи.

Если вы знаете, что молодожены любят новые впечатления, подарите им что-то, что может их порадовать, к примеру путевку в санаторий, билеты с открытой датой или абонемент на спа-процедуру.

Совместные приключения, такие как полет на воздушном шаре, экскурсия на яхте, купание с дельфинами, занятие танцами или что-то другое, помогает паре стать еще ближе.

Что нельзя дарить на свадьбу молодоженам

Существует несколько примет и традиций, связанных с подарками на свадьбу, которые стоит учитывать при поздравлении молодоженов. Так, считается, что подарок в виде часов может символизировать отсчет времени и принести несчастье в семейной жизни.

Нельзя дарить паре ножи или другие режущие предметы, поскольку эти предметы ассоциируются с ссорами и конфликтами в семье. По схожей причине нельзя преподносить вещи, символизирующие утерю или разлуку, например букеты с черными и желтыми цветами, книги о горе или расставаниях и другие подобные вещи. В эту категорию подарков попадает и глобус, который якобы может привести к долгой разлуке и далеким отъездам.

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Если подарок предназначен только одному из супругов, это тоже считается дурным тоном — важно проявить внимание к обоим молодоженам. Полагают, что «одиночный» подарок может принести недовольство и ревность в отношения.

Эти приметы и традиции не являются обязательными к соблюдению, каждая пара может иметь свое отношение к подаркам и свои предпочтения. При выборе подарка следует учитывать вкусы молодоженов, а также консультироваться с близкими или друзьями новоиспеченной семьи.

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