Какие свадебные традиции популярны в России в 2024 году

Свадьба — очень личное и важное событие. Каждый год молодожены придумывают что-то новое и уникальное для своего торжества, чтобы память о нем осталась надолго. Но некоторые традиции остаются неизменными спустя годы. О том, от каких свадебных традиций молодожены не спешат отказываться, рассказывают «Известия».

Свадебные традиции в России — 2024: каравай

Свадебный каравай — неизменный атрибут на любой свадьбе, которым встречают дорогих гостей и благословляют на брак. По традиции каравай должны печь в семье жениха. Раньше на Руси для выпечки привлекались замужние женщины, которые были счастливы в браке и имели здоровых детей. Считалось, что таким образом они передавали свою позитивную энергетику новобрачным. Вдов, бездетных и разведенных к этому процессу не допускали.

Каравай украшали колосьями пшеницы, которые символизировали достаток, ягодами калины, олицетворявшими любовь, голубями или лебедями — символами верности. Подавался он мамой жениха на рушнике, который вручную вышивала невеста. Первыми отщипнуть по кусочку от каравая должны были молодожены, затем угощали всех гостей. Если в этот же день планировалось венчание, то пекли два хлеба. Второй оставляли в церкви как дар.

Сегодня можно купить готовый каравай или заказать его в пекарне. Чаще всего молодым каравай преподносят на входе в ресторан, где отмечается торжество. Считается, что кто отщипнет больше кусочек, тот и будет главой семьи.

Свадебные традиции в России — 2024: выкуп невесты

Выкуп невесты — это исключительно русская традиция, которая пришла к нам от древних славян. Наши предки считали, что после свадьбы родители невесты теряют дочь и хозяйку, так как молодая жена переходила в дом мужа, поэтому вправе расчитывать на компенсацию. Плату вносили сваха, жених и его дружки. Чем богаче был жених, тем больше был выкуп.

Сейчас, когда молодые могут сами выбирать, где им жить после бракосочетания, подобный обряд носит скорее символический характер. Выкупают невесту обычно цветами, конфетами, деньгами и шампанским сам жених при помощи свидетеля и друзей. Подружки невесты выступают «продающей» стороной. Из задача как можно дороже отдать невесту. Для этого для жениха придумываются всевозможные загадки и испытания.

Первые препятствия ждут его уже на подходе к дому. Там группа соседей, друзей и родственников невесты требуют первый выкуп. На этом этапе обычно удается отделаться мелким подарком либо небольшой суммой денег. Однако настоящие преграды ждут жениха впереди.

Подобная церемония есть и у других российских народов, например, калым. Она издревле существует на Кавказе и в Средней Азии, а также в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Достоянием родственников невесты, как правило, становятся, весьма ощутимые вещи — скот, деньги, ювелирные украшения, бытовая техника и даже автомобили.

Свадебные традиции в России — 2024: танец молодоженов

Еще несколько веков назад молодожены практически не покидали своего места за столом. Они могли лишь встать, чтобы поклониться гостям, принимая поздравления и тосты в свою честь. Традиция первого танца была введена Петром I после посещения Европы. Тогда в России стало популярным проводить свадебные балы.

В наше время без танца молодоженов не обходится практически ни одна свадьба. Нередко будущие супруги долго репетируют свой первый танец, специально нанимают хореографа, чтобы удивить гостей своей грацией.

Именно в танце лучше всего проявляется гармония, слаженность, чувственность, умение вести и понимать партнера, что так необходимо в семейной жизни.

Ранее «Известия» писали, что танец молодоженов, каравай и выкуп невесты стали самыми популярными свадебными традициями в 2023 году. Согласно опросу, проведенному ювелирным брендом SOKOLOV совместно с агентством A2:Research, их хотел бы видеть на своей свадьбе каждый четвертый россиянин. Следом идет бросание букета невесты. При этом каждый третий брачующийся не готов отказаться от девичника или мальчишника и такой романтичной церемонии как зажжение семейного очага.