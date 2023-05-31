Названы самые популярные свадебные приметы у россиян

Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research провели опрос, который выявил самые популярные свадебные приметы, в которые верят россияне. В частности, оказалось, что 41% опрошенных не рассматривают свою свадьбу в мае, потому что «не хотят маяться».

Большинство участников исследования соблюдают различные приметы и суеверия (54%). При этом 16% из них стараются им следовать «просто на всякий случай». 41% респондентов отметили, что верят в приметы и суеверия, потому так делают их родные и друзья. 40% убедились на собственном жизненном опыте, что приметы работают, а 22% признались, что таким образом чувствуют себя более защищенными.



Если говорить о свадебных приметах, то 34% убеждены, что «жених не должен видеть платье невесты до свадьбы», 27% считают, что «нельзя играть свадьбу в високосный год». Кроме того, участники опроса верят, что «нельзя отдавать обручальные кольца в чужие руки или давать примерять другим» (13%) и «чем длиннее свадебное платье, тем дольше и крепче семейная жизнь».

Также выяснилось, что россияне хотели бы видеть на своей свадьбе зажжение семейного очага (34%), девичник и мальчишник (32%), свадебный танец молодоженов (26%), каравай (26%), выкуп невесты (25%) и сборы молодоженов в разных комнатах в день торжества (24%), бросание букета (22%). Наименее популярными оказались бросание подвязки (7%) и выездная церемония (7,4%).



В ходе опроса нашлись и те, кто категорически не верит в приметы и суеверия — таких людей оказалось 37%. Каждый третий аргументировал это тем, что в подобных явлениях нет логики. Четверть респондентов считают себя слишком образованным, чтобы верить в подобное, а 17% считают, что всё это устаревшие традиции.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса среди 1703 россиян из разных городов России.

7 февраля глава агентства торжеств Wedding Residence, автор свадеб Ксения Афанасьева рассказала «Известиям» о том, как правильно просить руки возлюбленной. В первую очередь, по ее словам, необходимо правильно выбрать кольцо и не перепутать помолвочное и обручальное. Во-вторых, следует выбрать место с подходящей атмосферой, которая будет наиболее приятна избраннице, где в итоге и будет сделано предложение.