Чувства напоказ: свадьбы на выставке «Россия»

Главное культурное событие этого года — выставка-форум «Россия» на ВДНХ — позволяет увидеть уникальные свадебные традиции народов нашей страны. На фото — обряд из Республики Тыва. Как проходят свадебные торжества в других регионах — в фотогалерее «Известий».
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Традиционный церемониал из Удмуртии. Невесту готовят к выдаче замуж
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Представители Нижегородской области показали, как выглядят праздничные угощения в их регионе
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Национальный свадебный обряд у марийцев проходит по всей строгости обычаев
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Такой образ невесты можно было бы увидеть на традиционной татарской свадьбе
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Лирический танец — атрибут бракосочетания в Ингушетии
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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Поцелуй влюбленных на свадьбе в Иркутской области в окружении веселящихся гостей
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Национальный свадебный ритуал якутов учитывает особенности сурового климата
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Долганская свадебная церемония проходит с подношением щедрых подарков
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