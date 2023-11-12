Традиционные отношения: как живут современные гейши

Гейша — один из наиболее узнаваемых образов японской культуры. Своими корнями он уходит в XVII век и у многих ассоциируется с прошлым. Однако гейши в Японии продолжают работать и сегодня. Кто они такие и как устроен их быт — в фотогалерее «Известий»