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Традиционные отношения: как живут современные гейши

Искусство быть компаньоном в Японии востребовано до сих пор
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Hans Lucas/Claire Serie
Гейша — один из наиболее узнаваемых образов японской культуры. Своими корнями он уходит в XVII век и у многих ассоциируется с прошлым. Однако гейши в Японии продолжают работать и сегодня. Кто они такие и как устроен их быт — в фотогалерее «Известий»
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Hans Lucas/Eric Lafforgue
Табличка, запрещающая туристам прикасаться к гейшам, в Гионе, Киото — одном из самых респектабельных районов, где встречаются гейши
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Klaus-Werner Friedrich
Майко — начинающие гейши, которым только предстоит освоить профессию
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: Getty Images/Corbis/Paulo Fridman
У гейш много классических навыков. Помимо поддержания беседы, они учатся игре на традиционных музыкальных инструментах и танцам
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Большинство встреч с гейшами проходит в элитных ресторанах
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Toru Hanai
Как правило, гейши составляют компанию в респектабельных заведениях, однако их могут пригласить в ночной клуб или караоке
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Сегодня гейши в основном живут небольшими группами в собственных квартирах
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Обязательный элемент гардероба гейши — японское кимоно
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Танцевальные уроки гейшам преподают строго отдельно в специальных классах
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/The Yomiuri Shimbun
Обычно в майко — ученицы — приходят девушки в возрасте 15-20-ти лет. После завершения обучения майко становятся гейко — профессиональными артистками
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/Yuriko Nakao
Каждая гейша воспринимается прежде всего как приятный собеседник, ответственный за церемониал
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/The Yomiuri Shimbun
Проведение чайной церемонии — один из ключевых и безусловных навыков в арсенале гейши
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Кроме того, гейши осваивают искусство икебана — создание цветочных композиций
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: REUTERS/The Yomiuri Shimbun
Несмотря на общую консервативность образа, гейши вынуждены адаптироваться к современным реалиям
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: Global Look Press/AFLO/Nicolas Datiche
Например, после пандемии коронавируса некоторые гейши начали работать онлайн
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Как сейчас живут гейши в Японии
Фото: Getty Images/Koichi Kamoshida
Спрос на услуги гейш сохраняется и по сей день, их легко встретить на улицах многих городов Японии
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