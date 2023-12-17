Угасающее богатство: восточный дух русской Астрахани

Астрахань — один из старейших городов России, впитавший в себя традиции множества культур. Когда-то — важный город-порт, сейчас она не так часто попадает в информационное пространство. Зато по-прежнему сохраняет свой уникальный колорит и всё еще готова похвастаться огромным количеством старинных купеческих зданий, некоторые из которых, впрочем, постепенно исчезают. О жизни города и его окрестностей — в объективе Дмитрия Ермакова и фотогалерее «Известий»