Угасающее богатство: восточный дух русской Астрахани

Астрахань — один из старейших городов России, впитавший в себя традиции множества культур. Когда-то — важный город-порт, сейчас она не так часто попадает в информационное пространство. Зато по-прежнему сохраняет свой уникальный колорит и всё еще готова похвастаться огромным количеством старинных купеческих зданий, некоторые из которых, впрочем, постепенно исчезают. О жизни города и его окрестностей — в объективе Дмитрия Ермакова и фотогалерее «Известий»
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Фото: Дмитрий Ермаков
Вид на крыши в историческом районе Коса рядом с берегом Волги. В климате дельты многие здания разрушаются быстрее
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Фото: Дмитрий Ермаков
Реставрация купеческого дома в центре города. Восстановительные работы ведутся фрагментарно, и основная часть населения живет в требующем ремонта жилом фонде
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Фото: Дмитрий Ермаков
Один из хорошо сохранившихся старых домов в центре города. Большинство исторических зданий находится в более плачевном состоянии
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Фото: Дмитрий Ермаков
Астрахань — по духу восточный город, а не классическая Россия. Здесь живет больше ста народов, но почти не бывает этнических конфликтов
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Фото: Дмитрий Ермаков
Район реки Царев, одного из рукавов Волги. Именно в Астрахани Волга делится на несколько более мелких рек
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Фото: Дмитрий Ермаков
Блошиный рынок и торговые развалы в районе Большие Исады, представляющем огромный базар восточного типа
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Фото: Дмитрий Ермаков
«Сухое золото» Астрахани: вяленые вобла, тарань и судаки. В результате браконьерского разгула 90-х количество рыбы в дельте значительно уменьшилось
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Фото: Дмитрий Ермаков
Весенний разлив на Кривой Балде, одном из рукавов дельты Волги. Местные жители подрабатывают рыбалкой, но наибольшую прибыль от этого получают скупщики, крупные дилеры и браконьеры
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Фото: Дмитрий Ермаков
Бюст ногайскому просветителю Абдулхамиду Джанибекову на фоне новостроек на месте старого татарского района
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Фото: Дмитрий Ермаков
Астраханские татары. Улица Менжинского, где сделан снимок, в начале XX века была одной из крупнейших в городе
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Фото: Дмитрий Ермаков
В степях Астраханской области верблюды совсем не экзотические животные
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Фото: Дмитрий Ермаков
Советская мозаика у рынка «Большие Исады», одном из исторических районов Астрахани
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Фото: Дмитрий Ермаков
Рыбаки в Астраханской области, где, несмотря на разрушение советских рыбокомбинатов, работают многочисленные артели промысловиков. Другой работы здесь практически нет
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Фото: Дмитрий Ермаков
Многие астраханцы занимаются рыбной ловлей не только по традиции, но и ради удовольствия. Рыба — важная часть местного стола, а для многих — и средство выживания
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Фото: Дмитрий Ермаков
Реки Астрахани богаты десятками видов рыб. Мало кто из ценителей рыбной ловли не мечтал о рыбалке в Астрахани
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Фото: Дмитрий Ермаков
Фрагмент внешней стены заброшенной персидской мечети. Когда-то на территории калмыцкой степи жили вместе татары, персы, индийцы и русские
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Фото: Дмитрий Ермаков
Ремонтные работы в Астраханском кремле, выстроенном на месте первых фортификационных сооружений
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Фото: Дмитрий Ермаков
Заброшенная тренировочная база ДОСААФ на краю Астрахани, где сохранилось несколько советских самолетов
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Фото: Дмитрий Ермаков
Житель района Трусово, на месте которого когда-то находился город Хаджи-Тархан. Это был крупный торговый центр на Шелковом пути
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Фото: Дмитрий Ермаков
Остатки пристани в Трусово, по которым можно увидеть уровень обмеления Волги примерно за 50 лет. На другом берегу — новая застройка исторической части города, возникшая буквально за пару лет
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