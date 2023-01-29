Колымские рассказы: о чем не могут забыть кадыкчане

Север и Сибирь — места, где последнее доживают десятки и сотни заброшенных поселков и городков. Один из них — колымский Кадыкчан, основанный во времена ГУЛАГа как рабочий поселок при шахте по добыче угля. Как он выглядит сегодня — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Василий Коваленко
Посторонние забредают в Кадыкчан крайне редко. В основном это туристы-экстремалы
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Фото: Василий Коваленко
Жить здесь приходится в полевых условиях
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Фото: Василий Коваленко
Когда-то на стройках Кадыкчана трудились заключенные, среди которых был Варлам Шаламов
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Фото: Василий Коваленко
Молодежь ехала сюда сама — за романтикой и хорошо оплачиваемой работой
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Фото: Василий Коваленко
Советские энтузиасты трудились на шахте «Кадыкчанская»
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Фото: Тимур Юсупов
В Кадыкчане были детский сад с огромным зимним садом, музыкальная школа, жизнь кипела. «Я очень хорошо помню, что все мы в поселке жили очень дружно, я больше нигде не встречала таких людей, как на севере, они, то есть мы, особенные. А какая у нас природа! Это просто не поддается никакому описанию: вода, воздух, сопки, тайга, дары природы», — рассказывает бывшая кадыкчанка Ольга
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Фото: Василий Коваленко
В 1996 году на шахте произошел взрыв
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Фото: Василий Коваленко
После этого поселок начал угасать
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Фото: Василий Коваленко
Люди оставляли всё, что было нажито, и уезжали кто куда
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Фото: Тимур Юсупов
Спустя пять лет дома законсервировали
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Фото: Василий Коваленко
Последние жители покинули Кадыкчан к 2010 году
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Фото: Василий Коваленко
Сейчас в поселке живет лишь несколько отшельников
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Фото: Тимур Юсупов
Бывших жителей Кадыкчана разбросало по всему миру, но они не теряют связи друг с другом
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Фото: Василий Коваленко
Ежегодно в июле проходит слет кадыкчан под Нижним Новгородом
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Фото: Тимур Юсупов
Бывшие земляки встречаются у костра с гитарами, вспоминают детство, юность
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Фото: Тимур Юсупов
Кадыкчан всё время тянет на родную землю, поэтому довольно часто кто-нибудь из них приезжает, бродит по поселку, снимает знакомые места, квартиры и рассылает бывшим односельчанам фото. После этого, как они сами признаются, все рыдают
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