Колымские рассказы: о чем не могут забыть кадыкчане

В Кадыкчане были детский сад с огромным зимним садом, музыкальная школа, жизнь кипела. «Я очень хорошо помню, что все мы в поселке жили очень дружно, я больше нигде не встречала таких людей, как на севере, они, то есть мы, особенные. А какая у нас природа! Это просто не поддается никакому описанию: вода, воздух, сопки, тайга, дары природы», — рассказывает бывшая кадыкчанка Ольга