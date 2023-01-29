Реклама
Прямой эфир
Общество
Представитель Далай-ламы в РФ сложил полномочия верховного ламы Калмыкии
Мир
Глава минфина США предупредила о катастрофических последствиях дефолта в стране
Мир
На Украине заявили о готовности потратить $544 млн на беспилотники
Мир
Премьер Чехии подтвердил победу Петра Павела на выборах президента страны
Общество
Пожар на подмосковном рынке «Синдика» полностью потушен
Общество
Опубликовано видео из разрушенной при ударе ВСУ больницы в Новоайдаре
Мир
Захарова заявила о доказательстве одобрения США терактов на «Северных потоках»
Происшествия
Движение по внутренней стороне МКАД восстановлено после возгорания авто
Мир
Подполковник армии США указал на загнанных в тупик Зеленского и Байдена
Общество
Умер бывший журналист Гостелерадио СССР Александр Цирульников
Армия
Военный эксперт предрек танкам Leopard 2 судьбу «Тигров» в годы ВОВ
Мир
Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Калифорнии

Колымские рассказы: о чем не могут забыть кадыкчане

Как живет магаданский поселок-призрак
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Север и Сибирь — места, где последнее доживают десятки и сотни заброшенных поселков и городков. Один из них — колымский Кадыкчан, основанный во времена ГУЛАГа как рабочий поселок при шахте по добыче угля. Как он выглядит сегодня — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Посторонние забредают в Кадыкчан крайне редко. В основном это туристы-экстремалы
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Жить здесь приходится в полевых условиях
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Когда-то на стройках Кадыкчана трудились заключенные, среди которых был Варлам Шаламов
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Молодежь ехала сюда сама — за романтикой и хорошо оплачиваемой работой
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Советские энтузиасты трудились на шахте «Кадыкчанская»
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Тимур Юсупов
В Кадыкчане были детский сад с огромным зимним садом, музыкальная школа, жизнь кипела. «Я очень хорошо помню, что все мы в поселке жили очень дружно, я больше нигде не встречала таких людей, как на севере, они, то есть мы, особенные. А какая у нас природа! Это просто не поддается никакому описанию: вода, воздух, сопки, тайга, дары природы», — рассказывает бывшая кадыкчанка Ольга
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
В 1996 году на шахте произошел взрыв
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
После этого поселок начал угасать
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Люди оставляли всё, что было нажито, и уезжали кто куда
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Тимур Юсупов
Спустя пять лет дома законсервировали
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Последние жители покинули Кадыкчан к 2010 году
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Сейчас в поселке живет лишь несколько отшельников
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Тимур Юсупов
Бывших жителей Кадыкчана разбросало по всему миру, но они не теряют связи друг с другом
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Василий Коваленко
Ежегодно в июле проходит слет кадыкчан под Нижним Новгородом
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Тимур Юсупов
Бывшие земляки встречаются у костра с гитарами, вспоминают детство, юность
На весь экран
Кадыкчан
Фото: Тимур Юсупов
Кадыкчан всё время тянет на родную землю, поэтому довольно часто кто-нибудь из них приезжает, бродит по поселку, снимает знакомые места, квартиры и рассылает бывшим односельчанам фото. После этого, как они сами признаются, все рыдают
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023