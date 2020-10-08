Вызов родины: почему немцы не хотят уезжать из Сибири

Аполлоновка — деревня в Омской области, основанная немцами-переселенцами в начале XX века. Несмотря на некоторые привычные для российской глубинки проблемы, о возвращении на историческую родину они даже не думают. Что их держит в Сибири — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Wikipedia.org/Анара Ескендирова
Меннониты — последователи одного из протестантских течений, возникшего в Нидерландах и считавшегося сектой — впервые появились в Российской империи по приглашению Екатерины II в конце XVIII века. Самые крупные колонии располагались на территории нынешней Украины, одна из них— в Молочанском округе
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Фото: Wikipedia.org/Анара Ескендирова
В 1911 году пять семей молочанских меннонитов перебрались в Сибирь и основали Аполлоновку. Деревню назвали именем бывшего местного землевладельца — Аполлона Телятникова. Вальдгейм — ее немецкое название, образованное от названия молочанской колонии. В 1913 году здесь появилась первая школа, спустя 13 лет — племенное и семеноводческое товарищество. В годы коллективизации был образован колхоз «Нацмен», впоследствии превратившийся в «Коминтерн», а затем названный по имени Кирова
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
С тех пор и по настоящее время большая часть населения деревни представлена немцами. Также здесь проживают русские и казахские семьи — до границы с Казахстаном всего 50 км
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В деревне активно развиваются самые разные виды производственных предприятий. У братьев Тевс — Якова и Виктора — свое авиапроизводство. В небольшом ангаре они конструируют и самостоятельно собирают летательные аппараты. Высоко и далеко стараются не летать — уже были опасные прецеденты
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Оптимально — во время половодья, когда дороги превращаются в реки, слетать в соседнюю деревню
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
У семьи Петерсов свой столярный цех. В деревне есть две лесопилки, мебельная мастерская, три сельхозпредприятия, авторемонтная мастерская, мини-завод сельхозтехники и производство рукавов высокого давления, мельница, пекарня и еще множество мелких предприятий, которые снабжают односельчан всем необходимым
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Андрей Паульс пытается возродить то, что осталось от совхоза, работает там бригадиром, занимается крупным рогатым скотом и держит собственное хозяйство
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
У семьи Паульсов добротный кирпичный дом с баней внутри, просторной гостиной и отдельной летней кухней. На столе — продукты собственного производства или купленные у местных фермеров
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
На собственном подворье насчитывается сто голов свиней, и это не много, отмечает Андрей, у соседа их пятьсот
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Демографический вопрос в деревне не стоит — здесь 52 многодетные семьи. У Андрея и Валентины Паульсов восемь детей, большинство из них уже выросли и живут по соседству
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Дом молитвы — главный деревенский культурный и духовный центр. Сельчане собираются здесь трижды в неделю на молитвы, праздники и занятия творчеством — в Аполлоновке есть свои духовой и струнный оркестры, детский хор и взрослый
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В местной школе две сотни учеников, большинство из них немцы
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Национального вопроса в деревне никогда не возникает, а все школьники в таких условиях вырастают билингвами — обучение ведется на русском, а общение со сверстниками-немцами помогает в изучении иностранного
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Традиционная для российской деревни проблема — бездорожье. Пока местная власть жалуется на отсутствие финансов, предприниматели пытаются своими силами и средствами поддерживать проезжую часть в рабочем состоянии — с помощью собственной техники поднимают грунт, посыпают его щебнем. Правда, хватает этого ненадолго
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Вторая серьезная проблема — отсутствие в деревне источника нормальной питьевой воды, местная слишком минерализована и опасна для здоровья и бытовой техники. Поэтому питьевую воду приходится покупать — ее два раза в неделю привозит водовоз
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Несмотря на бездорожье, отсутствие сотовой связи и водоснабжения, мыслей о возвращении на историческую родину у жителей Аполлоновки нет. Родственники приезжают в гости, и они могут навестить их в любой момент. Даже дети, которые уезжают в Германию погостить, возвращаются обратно. «Наша родина здесь», — говорят они
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