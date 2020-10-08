Вызов родины: почему немцы не хотят уезжать из Сибири

В 1911 году пять семей молочанских меннонитов перебрались в Сибирь и основали Аполлоновку. Деревню назвали именем бывшего местного землевладельца — Аполлона Телятникова. Вальдгейм — ее немецкое название, образованное от названия молочанской колонии. В 1913 году здесь появилась первая школа, спустя 13 лет — племенное и семеноводческое товарищество. В годы коллективизации был образован колхоз «Нацмен», впоследствии превратившийся в «Коминтерн», а затем названный по имени Кирова