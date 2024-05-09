Президент Кубы назвал встречу с Путиным теплым дружеским диалогом
Встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и российского лидера Владимира Путина прошла в атмосфере теплого дружеского диалога. Об этом 9 мая глава Кубы написал на своей странице в X (бывш. Twitter).
«Это был теплый диалог между друзьями, хорошо знающими проблемы, с которыми сталкиваются их страны, и приверженными взаимной поддержке», — говорится в сообщении.
Президент Кубы добавил, что у него осталось приятное впечатление от встречи.
Встреча российского и кубинского лидеров прошла в Кремле 9 мая. В ее ходе Путин сообщил Диас-Канелю, что Москва не приемлет попытки Вашингтона ограничить развитие Гаваны путем введения санкций. Россия поддерживает кубинский народ. Диас-Канель, в свою очередь, заявил, что Куба осуждает расширение НАТО и его приближение к границам РФ. Кубинский лидер пожелал России успехов в ее специальной операции по защите Донбасса.
Ранее в этот день президент Кубы принял участие в главном военном параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне с участием более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники и авиационных групп.
Перед парадом Путин лично встретил приглашенных лидеров других стран в Гербовом зале Кремля.
Кроме того, в этот день Диас-Канель вместе с Путиным и лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Лаоса Тхонглуном Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.