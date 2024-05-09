Путин проводит переговоры в узком составе с президентом Кубы в Кремле

Президент РФ Владимир Путин 9 мая в Кремле проводит переговоры в узком составе с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

В ходе встречи глава российского государства отметил, что Москва с неприятием относится к попыткам Вашингтона ограничить развитие Гаваны введением санкций.

«Вы знаете, всегда было так: мы с неприятием, с чувством поддержки кубинского народа всегда воспринимаем попытки, которые на протяжении многих лет продолжаются со стороны США — попытки ограничить развитие Кубы, нанести ей экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями», — сказал Путин.

При этом президент Кубы заявил, что его страна осуждает геополитическую манипуляцию американского правительства и попытки НАТО приблизиться к границам РФ. Он также пожелал России успехов в проведении спецоперации по защите Донбасса.

«Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к российским границам», — сказал Диас-Канель.

Путин же подчеркнул, что СССР и современная РФ всегда была на стороне кубинского народа в его борьбе за свои интересы. По его словам, отношения двух стран всегда были основаны на дружбе и взаимном уважении.

Также президент России поблагодарил кубинского коллегу за участие в параде Победы, который прошел ранее в этот день на Красной площади в Москве.

«Хочу отметить, это не все знают, кубинские патриоты также принимали участие в войне с нацизмом, сражались на фронтах Великой Отечественной войны <...>. Мы это помним, знаем и всегда будем с огромным уважением относиться к тем, кто стоял с нашими отцами, прадедами плечом к плечу, сражаясь вместе против нацизма», — заметил Путин.

В ходе переговоров Диас-Канель передал российскому лидеру поздравительное послание от экс-лидера республики Рауля Кастро.

Ранее в этот день президент Кубы принял участие в главном военном параде в честь 79-летия со дня победы в Великой Отечественной войне с участием более 9 тыс. человек и свыше 70 единиц техники и авиационных групп.

До начала парада Путин лично встретил приглашенных лидеров других стран в Гербовом зале Кремля.

Кроме того, в этот день Диас-Канель вместе с Путиным и лидерами Белоруссии Александром Лукашенко, Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Киргизии Садыром Жапаровым, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Лаоса Тхонглуном Сисули и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.