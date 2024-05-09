В Германии запреты властей не помешали жителям прийти на празднование Дня Победы

Несмотря на запреты властей, в Германии проходят все праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщил журналистам посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Все запреты, <…> это не от полиции идет, я думаю, что это политическое указание. Полиция ведет себя в целом корректно. Пусть те, кто это придумал, пусть это будет на их совести. Мы все наши планы, связанные с 79-й годовщиной, со всеми торжествами и мемориальными мероприятиями, выполним в полном объеме», — сказал Нечаев.

По его словам, много торжественных мероприятий уже состоялось в немецких концлагерях, а в празднованиях в Дрездене приняли участие представители ФРГ. В Германии у России много друзей, и, по словам Нечаева, РФ будет продолжать все памятные акции, «никаких изъятий не будет».

Посол рассказал, что в городах Германии запланированы «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». На празднования приходит огромное количество людей, и многие из них приезжают из самых разных частей страны.

«Мы приехали из Франкфурта, чтобы провести 9 мая с нашими соотечественниками», — рассказал участник торжеств Александр Симонов.

Он добавил, что смог возложить цветы к советским памятникам, несмотря на ограничения со стороны властей.

Еще один посетитель мероприятий по имени Евгений сообщил, что живет в Германии больше 20 лет, но чтит память героев Великой Отечественной войны с детства и поэтому всегда отмечает 9 мая.

Накануне Нечаев возложил цветы к военному мемориалу в берлинском районе Панков. Тогда он отметил, что ограничения празднований Дня Победы, введенные в Германии, не касаются официальных делегаций, дипломатов и ветеранов ВОВ.

Накануне полиция в Берлине запретила размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы, а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. В полиции добавили, что ограничения касаются только территорий мемориалов и их окрестностей, во всех остальных местах работает только обычный закон о собраниях.

Посольство РФ в Германии потребовало от Берлина отменить запрет на демонстрацию 8–9 мая на воинских мемориалах флага России и другой символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Как напомнили в диппредставительстве РФ, СССР заплатил за мирное небо «жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней». Из-за запрета атрибутики активистка Елена Колбасникова подала иск в суд Берлина, но получила отказ в рассмотрении. Тогда она обратилась с иском в Высший Земельный суд Германии и теперь ждет его решения.

В городе Франкфурте-на-Майне в Германии 5 мая прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие 500 человек, в том числе и представители немецких обществ. Шествие объединило людей всех возрастов, которые пронесли по улицам флаги России и Красной армии под музыку, посвященную Дню Победы.