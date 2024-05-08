Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев 8 мая возложил цветы к военному мемориалу в берлинском районе Панков.

Нечаев отметил, что на официальные делегации, дипломатов и ветеранов ВОВ ограничения немецкой полиции на использование георгиевских лент и советской атрибутики не распространяются.

«На официальные делегации из посольства, <...>, а также на ветеранов эти ограничения не распространяются. Мы используем весь арсенал нашей атрибутики победной», — сказал он.

Активистка Елена Колбасникова, которая также приняла участие в памятных мероприятиях, рассказала, что она доставила Вечный огонь из Москвы в Берлин «во имя памяти и будущего». Кроме того, Колбасникова вместе с другим активистом подарила его Нечаеву во время памятных мероприятий.

Накануне полиция в Берлине запретила размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. В полиции отметили, что от правил освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства, ограничения также не распространяются на собрания за пределами мемориалов и их окрестностей, там действует закон о собраниях.

Посольство РФ в Германии потребовало от Берлина отменить запрет на демонстрацию 8–9 мая на воинских мемориалах флага России и другой символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Дипведомство также напомнили, что за мирное небо Советский Союз «заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней». Активистка Колбасникова в связи с запретом атрибутики подала иск в суд Берлина, где ей было отказано. Она сообщила, что подала иск в Высший земельный суд Германии и ждет решения дальше.

5 мая в городе Франкфурте-на-Майне в Германии прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие около 500 человек, среди которых были представители немецких обществ. К акции присоединились неравнодушные всех возрастов. Люди пронесли по улицам города флаги Красной армии и России под композиции о Дне Победы.