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Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде возросло до 11 человек

Гладков: в Белгороде 11 человек пострадали из-за атаки ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Число пострадавших в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде возросло до 11 человек. Об этом сообщил в четверг, 9 мая, в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал он.

Несколько пострадавших мужчин и женщин находятся в городской больнице № 2 под наблюдением специалистов.

«Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения», — уточнил губернатор Белгородской области.

Ранее в этот день сообщалось, что по меньшей мере восемь человек пострадали при ударе беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ по Белгороду.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

За минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.

В ночь на 9 мая корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал кадры обстрела Белгорода. При взрывах разбились магазинные витрины и окна в машине скорой помощи, которая приехала на место одного из попаданий снарядов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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