Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгороде возросло до 11 человек

Число пострадавших в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде возросло до 11 человек. Об этом сообщил в четверг, 9 мая, в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде после воздушной атаки ВСУ пострадали 11 человек. Пятерым из них оказана необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал он.

Несколько пострадавших мужчин и женщин находятся в городской больнице № 2 под наблюдением специалистов.

«Различные разрушения выявлены в 84 квартирах 26 многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении и на трех хозяйствующих субъектах, также повреждены 53 автомобиля и линия газоснабжения», — уточнил губернатор Белгородской области.

Ранее в этот день сообщалось, что по меньшей мере восемь человек пострадали при ударе беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ по Белгороду.

За минувшую ночь над регионом российские силы ПВО сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и один БПЛА Вооруженных сил Украины.

В ночь на 9 мая корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал кадры обстрела Белгорода. При взрывах разбились магазинные витрины и окна в машине скорой помощи, которая приехала на место одного из попаданий снарядов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.