Сотрудники посольства России в Латвии возложили цветы к мемориалам ВОВ в Риге
Сотрудники российского посольства России в Латвии посетили в День Победы 9 Мая мемориалы Великой Отечественной войны в Риге, отдав дань уважения погибшим. Они возложили цветы к братским могилам участников ВОВ на Покровском и Гарнизонном кладбищах Риги.
Дипломаты возложили к мемориалам памятные венки в цвет российского флага, следует из опубликованных видеокадров. Делегацию возглавил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.
Дипломат расправил ленты на венках, а также возложил красные гвоздики к монументам.
Ранее в этот день а США на здании жилого комплекса постпредства РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) зажгли число 79 в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Дипломаты назвали общим долгом сохранение исторической правды и противостояние попыткам обеления нацистов и героизации их пособников.
Ранее в четверг в Кишиневе состоялся многотысячный марш, приуроченный к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Акцию возглавили представители национального комитета «Победа», а также Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане.
Участники мероприятия возложили цветы к монументу в память о Великой Отечественной и выпустили в небо символизирующих мир белых голубей.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Приуроченные к годовщине праздничные мероприятия прошли в России и других странах.